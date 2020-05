Věřili jsme, že je Kim po smrti. Zběhové z KLDR si sypou popel na hlavu

Kimova dlouhá nepřítomnost na veřejné akci vyvolala řadu dohadů o jeho zdravotním stavu i případných nástupcích. Zběhové z KLDR proto spekulovali nad tím, že diktátor trpí závažnou nemocí nebo je dokonce mrtev.



Severokorejská oficiální média v sobotu zveřejnila snímky, na kterých usmívající se Kim přestřihává pásku při otevření nové továrny na hnojiva. Agentury ale podotýkají, že jejich autenticitu se nepodařilo ověřit. Na záběrech státní televize Kimovy nohy působily ztuhle a pohyboval jimi trhavě.

Jeden z přeběhlíků, někdejší velvyslanec KLDR v Británii Thae Yong-ho, jež nyní působí jako poslanec za jihokorejskou opoziční Spojenou stranu budoucnosti, se za své spekulace o diktátorově stavu v pondělí omluvil.

„Jsem si vědom toho, že mnozí z vás pro mě hlasovali, protože očekávali přesnou analýzu v otázkách severokorejské oblasti,“ uvedl Thae. „Cítím vinu a odpovědnost. Omlouvám se,“ dodal podle listu The Guardian.

Další zběh a poslanec za Korejskou stranu budoucnosti Ji Seong-ho v dubnovém rozhovoru uvedl, že si je na devětadevadesát procent jistý, že Kim zemřel po operaci srdce a oznámení o jeho skonu přijde každou chvíli. Také on se však po zveřejnění nových Kimových fotografií kál.

„Už několik dní o sobě přemýšlím a cítím tíhu situace, ve které se nacházím. Jako veřejná osobnost se budu chovat opatrněji,“ uvedl Ji v pondělí s tím, že informaci o Kimově smrti obdržel o zdroje, jehož jméno nemůže prozradit.

Vládnoucí demokratická strana prezidenta Mun Če-ina oba poslance obvinila z nedbalosti. Jeden její člen dokonce navrhl, aby byli vyloučeni ze zpravodajských a obranných výborů, další je označil za neschopné. Opozice uznala chybu a obvinila demokratickou stranu z podněcování k nenávisti.

Spekulace o Kimově zdravotním stavu dokazují, jak obtížné je získat spolehlivé informace o dění v Severní Koreji. Zemi se daří mít už několik desetiletí absolutní kontrolu nad zprávami o zdraví a pobytu vůdce a jeho příbuzných. Podrobností ví jen hrstka nejdůvěryhodnějších spolupracovníků.

