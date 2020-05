Kim nařídil posílení jaderných schopností země, chce zvýšit palebnou sílu

7:25 , aktualizováno 7:25

Severokorejský diktátor jednal o posílení jaderných schopností země. Na schůzce s vojenským výborem vládní strany se mělo jednat o uvedení strategických ozbrojených sil do vysoké pohotovosti a zvýšení palebné síly. Není jasné, kdy ke schůzce došlo, pokud by to však bylo v posledních dnech, může jít o první Kimovo vystoupení na veřejnosti po třech týdnech.