Jižní Korea se obává druhé vlny koronaviru, v zemi opět roste počet infekcí

12:20 , aktualizováno 12:20

Jihokorejský prezident Mun Če-in v neděli varoval před druhou vlnou koronaviru poté, co země zaznamenala nejvyšší nárůst nově nemocných od 9. dubna. Jižní Korea v uplynulých dnech rozvolnila některá opatření. Zaznamenala ale nárůst infikovaných poté, co se opět otevřely noční diskotéky a kluby, což přinutilo starostu metropole Soul nechat tato zařízení opět až do odvolání zavřít.