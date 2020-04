Kim Čong-una by mohl zastoupit předseda pohřebního výboru, míní expertka

V japonských médiích se objevily spekulace, že je severokorejský vůdce Kim Čong-un ve vegetativním stavu po nepovedené operaci srdce. Na internetu koluje také fotka ležícího Kima. Jak důvěryhodné jsou pro vás tyto informace? Máte nějaké další zprávy, které hovoří pro tuto spekulaci, nebo naopak proti ní?

Když se podíváme na severokorejská státní média, ve státních novinách ani o víkendu nebyla žádná zmínka o Kim Čong-unovi. V televizi byl zmíněn, ale bez fotografie či videa, což je pro KLDR velmi neobvyklé. Ale i tak bych byla velmi opatrná s tvrzením, že je vůdce ve vegetativním stavu.

Jen málo lidí zná intimní detaily z osobního života vůdce a ti si to nechají pro sebe, pokud chtějí zůstat naživu. Takže špatný zdravotní stav nemůžeme vyloučit – na svůj věk je Kim Čong-un značně obézní a neodpustí si své milované cigarety – ale ani potvrdit.

Nina Špitálníková Vystudovala koreanistiku v Ústavu Dálného východu na Karlově Univerzitě v Praze. Studovala na Kim Il-sung University a Sungkyunkwan University v Korejské lidově demokratické republice. Je autorkou knihy Mezi dvěma Kimy.

Co by následovalo, pokud by Kim zemřel? Dá se čekat, že by režim jeho úmrtí brzy oficiálně potvrdil, nebo spíš bychom museli dlouhé měsíce čekat na pravdu?

Smrt vůdců se v Severní Koreji oznamuje postupně a v několika fázích. Severokorejský lid je až na posledním místě. Vždy to bylo v řádech dnů, maximálně dvou týdnů.

Propaganda si během té doby musí připravit, jak to podá lidu, aby se předešlo nějakým nepokojům. Přece jen vůdce KLDR je velmi zbožštělý a je to dle slov propagandy „otec všech Severokorejců“.



Co by Kimova smrt znamenala pro další vývoj v KLDR? Přišly by zmatky a boj o nástupnictví, nebo je tam daná nějaká linie, podle které by se postupovalo? Kim má děti, ale dostaly by automaticky přednost?

V případě Severní Koreje existuje implicitní konsenzus, že pouze potomek ze stejné dynastie Kimů může KLDR vést. Pokud Kim Čong-un zemře dříve, než budou jeho tři děti dospělé, kdo by převzal vládu? Někteří se domnívají, že jeho mladší sestra Kim Jo-čong je nejpravděpodobnějším kandidátem.

V poslední době je ji čím dál víc vidět, ale je představa ženy v takové pozici v KLDR reálná?

Ambiciózní mladá žena je považována za klíčovou postavu pro udržení moci dynastie Kimů. Je nejbližším spolupracovníkem Kim Čong-una a její posilující roli v hierarchii severokorejského režimu potvrdilo i její znovuzvolení do politbyra Korejské strany práce. Mnoho lidí si však neuvědomuje, že je to pouze další projev už zavedeného vzoru.

Za posledních sedmdesát let prakticky každý severokorejský vládce (Kim Ir-sen i Kim Čong-il) spoléhal v prvních letech vlády na svého bratra či svou sestru. I když byli sourozenci vnímáni jako ti nejloajálnější, všichni takoví bratři a sestry skončili špatně: Nepřežili nástupce nové generace, tedy děti vůdce.

Navíc v KLDR je silná konfuciánská tradice, ve které se respektuje seniorita a maskulinita. Po smrti vůdce by tak mohl být určen spíše regent, který by vládl zemi, než bude dynastický nástupce připraven převzít moc. Je pravděpodobné, že by jím mohl být někdo z předních vůdců Korejské strany práce. Pokud vůdce zemře, bude existovat jeden velmi důležitý ukazatel o tom, kdo ho zastoupí.

Jaký?

I když to není nikdy uvedeno oficiálně, předseda pohřebního výboru se stává dalším vůdcem země. Jedná se o velmi starou tradici sahající až do Sovětského svazu, kdy byl budoucí generální tajemník předsedou pohřebního výboru předchozího generálního tajemníka. Tato tradice se uchovává i v KLDR.

Kim Čong-un Severní Koreji vládne od roku 2011. V jakém stavu nyní tato země je?

Kim Čong-un převzal vládu velmi mladý a nikdo moc nevěděl, co od něho čekat. Kroky, které ve funkci udělal, však byly velmi promyšlené. Patří k nim reforma zemědělství, průmyslu, podpora cestovního ruchu, uvolnění či spíše oficiálně nepřiznaná tolerance černého trhu a můžeme v nich vidět inspiraci v Číně. Na první pohled se tedy může zdát, že se KLDR otevírá světu.

Pchjongjang se zmodernizoval, vznikla střední třída, ve větších městech není problém sehnat západní značkové zboží. Na druhou stranu se za vlády Kim Čong-una zhoršila lidská práva, znovu se používají třígenerační tresty a značnou část okolí, které mu bylo nepohodlné, vůdce nechal odstranit. Do trestního zákoníku bylo také zaneseno více činů, za které lze dostat trest smrti. To je pro mě hlavní ukazatel.