Menstruační ekopomůcky jsou v kurzu. Hodí se na pláž i na sex

V historii se k menstruujícím ženám přistupovalo různě. Zatímco ve starověku jim byly přisuzovány téměř nadpřirozené schopnosti (a Egypťanky už používaly jako tampon smotaný papyrus, který si zaváděly do pochvy), středověk na ně pohlížel jako na nečisté a jako menstruační pomůcka sloužil maximálně útržek látky. Často pak ani to ne: traduje se, že ženy byly nuceny menstruovat volně do oděvu, stranily se a případně s sebou nosily váčky s bylinkami na překrytí zápachu menstruační krve.

V době královny Viktorie pak přišla inovativní novinka: menstruační pásy s omyvatelnými vložkami. Ale radost ze vstřícnosti k rozdílům mezi ženami a muži by byla předčasná: mělo se za to, že pravidelným krvácením žena „chladí“ svou hysterickou náturu.

Doba, kdy se o menstruaci nehodilo mluvit, je naštěstí pryč. A i když se v některých televizních reklamách ještě lije do kalhotek modrá tekutina (protože na rozdíl od zubní pasty proti paradontóze je krev v kalhotkách tabu), internet už se bez zábran hemží reklamou na inovativní ekologické pomůcky a o „ženských dnech“ se mluví čím dál více a mnohem otevřeněji.

Sláva! Tak se pojďme podívat na oblíbené inovace a rozebrat si, kterou spíše využijete, když jste „ryze čistotný“ typ, kterou, když si během menstruace rády užijete i sex, a která se hodí pro dívky, které se s menstruací setkávají poprvé.