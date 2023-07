Ženy dnes upouštějí od používání žiletek, říká spoluautorka podcastu pindyzgyndy

Váš instagramový profil je studnicí rad i vtipných historek ze sexuálního života vašich sledujících. S jakým nejčastějším problémem z oblasti sexuality se na vás ženy obracejí?

Pokud ženy vyzvu, aby řekly, které téma mám otevřít, jednoznačně převažuje ztráta libida, často v období po porodu. Samotnou mě překvapilo, kolik žen se s tímto problémem potýká; pokud to tedy za problém považují. Přes internet jim ovšem moc neporadím, je nutný delší a hlubší pohovor. Jde o velmi individuální záležitost a je vhodné řešit ji v páru. Netýká se jen ženy, nikdy bychom neměli hledat chybu jenom v ní.

Může libido ovlivňovat hormonální antikoncepce?

Vzhledem k tomu, že hormonální antikoncepce ovlivňuje hormonální hladiny v těle ženy, může se v některých případech objevit ztráta libida. Často stačí antikoncepci jen vysadit nebo změnit preparát. Nedávno jsem slyšela zajímavou myšlenku, že hormonální antikoncepce může škodit páru ve smyslu jejich kompatibility.

Abych věc uvedla na pravou míru: Pokud se žena seznámí s mužem, užívá v té době hormonální antikoncepci a po letech ji vysadí, může se stát, že si pak s partnerem doslova nebudou vonět, protože si nebudou živočišně sedět. To mi přišlo ohromně zajímavé. Každá antikoncepce má svá úskalí. U nitroděložního tělíska to mohou být vlákna, která partnerovi vadí, u přerušované soulože zase stres z nechtěného otěhotnění. Žena si musí sama najít a vybrat, co jí bude nejvíce vyhovovat.