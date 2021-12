PODCAST: Masturbace má být ostrovem svobody, ale není, říká antropoložka

Masturbace je téma, které je tak trochu stále zahalené studem. „V rozhovorech se ukázalo, že se holky někdy i samy před sebou stydí masturbovat. Dělají to třeba pod peřinou nebo s pocitem, že dělají něco trochu sprostého,“ říká Zuzana Trachtová s tím, že za to může asi i společenský narativ, podle kterého je normálnější, že masturbují muži, ale u žen se to bere jako něco méně obvyklého.

Hlavním důvodem těchto pocitů je také to, že se o masturbaci lidé zkrátka otevřeně nebaví. To by se podle Zuzany Trachtové mělo změnit. Ona sama se nebojí o tomto tématu mluvit i se svojí rodinou.

„Myslím, že je důležitý, aby i o takovém tématu rodiče jednou uměli mluvit se svými dětmi,“ vysvětluje antropoložka a v podcastu uvádí příběh náctileté dívky, která měla závislost na masturbaci a rodičům se o tom styděla říct.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte, proč by měla masturbace být ostrovem svobody, jaké problémy mají muži v této oblasti nebo o instagramovém projektu Naked, jehož podstatou je otevírat choulostivá a tabuizovaná témata v oblasti sexuality a masturbace.