Při masturbaci muži na partnerky nemyslí, ukázal průzkum

Zkušení sexuologové a odborníci věnující se intimní stránce lidského života vám potvrdí, jak je upouštění páry v podobě masturbace přirozené, zdravé a dokonce potřebné. Autoerotika nepřináší totiž jen příjemné uvolnění v podobě nahromaděného stresu.

Sebeuspokojování podporuje také poznávání vlastního těla, je blahodárné pro zdraví jako takové. Navíc, jen díky tomu, že budete bádat, pátrat po svých tajných místečkách, které ve vás probouzejí vášně, si následně můžete užívat všech milostných tajů vedoucích k tomu nejlepšímu sexuálnímu požitku. Masturbace také zvyšuje i lásku k sobě samotné.



Na otázku „Jak často je sebe uspokojování normální”, existuje jenom jedna správná odpověď, a to jak často chcete. Co se počítá je čas, který věnujete sobě a faktor potěšení. Společnost Satisfyer, jedna z největších a nejrychleji rostoucích mezinárodních značek na poli sexuálního wellness, se v květnu soustředila právě na téma masturbace, rozeslala anonymní dotazník více než 5 000 mužům ve věku 18 až 59 let, kteří byli ochotní podělit se o své návyky, preference a postřehy právě na téma masturbace. Výsledky budou pro mnohé ženy, partnerky, šokující.

Proč muži onanují?

Osobní potěšení během masturbace je top prioritou pro 76 % dotázaných, 33 % mužů masturbuje z nedostatku sexu, obzvlášť v době pandemie, kdy se prohloubila sexuální sociální distance. Na třetím místě se umístila masturbace s milovaným protějškem s 25 % a pouze 5 % dotazovaných se uspokojuje ze zdravotních důvodů, přestože masturbační rutina má mnoho zdravotních výhod.

Přijde vám poslední bod spíše úsměvnou výmluvou? Chyba. Masturbace opravdu pomáhá udržovat funkci svalů, zejména ve stáří. Megwyn White, certifikovaná sexuoložka a ředitelka pro sexuální vzdělávání značky Satisfyer vysvětluje: „S přibývajícím věkem klesá tvorba nových buněk. Svaly přirozeně ochabují, to se projeví nejen na fyzické aktivitě. Tkáně penisu vyžadují stimulaci k udržení podpory vaskulárních sítí a tkání uvnitř. Pravidelný sex, masturbace a trénink pánevního dna mohou mít preventivní účinek. Typickým problémům ve stáří, jako je inkontinence, problémy s prostatou nebo erektilní dysfunkce, lze do jisté míry předcházet, pokud bude neustále proudit elixír života. “

Sexuální hračky versus vlastní ruka

Při výběru správné pomůcky záleží na hračce. Ať už vibrující kroužek na penis nebo masturbátor, který simuluje orální sex, tyto hračky mají jednu společnou věc, mohou katapultovat orgasmus do nepředstavitelných sfér a posunout sebelásku na další úroveň. Až 55 % mužů to zažívá a používá k masturbaci pomůcky.

Vibrační hračky, které se používají přímo na penis vyšly z dotazníku jako první s 29 %. Pro zkrácení doby, používá 25 % lubrikant a na třetím místě používá masturbátory bez vibrací 23 %, po nichž následuje anální stimulace, kterou upřednostňuje 20 % respondentů.

Porno, nebo fantazie?

Obojí! Více než 60 % respondentů uvádí, že používá kombinace jejich vlastní fantazie a porna, 18 % přiznalo, že jsou milovníky porna a sledují ho, aby dosáhli vyvrcholení. Na druhou stranu 17 % dává přednost tomu, že si v hlavě představují vzrušující scénky a uplatňují vlastní představivost.

Může být překvapením, že bohužel pouze 1 % respondentů uvedlo, že při masturbaci myslí na svého vlastního partnera.