Masturbace v práci už nemusí být hřích, firma ji nabízí jako benefit

„Budeme jediná firma na světě, která zaměstnancům a zaměstnankyním pauzu na masturbaci nabízí,“ hlásila šéfka korporace Erika Lustová zkraje května na Instagramu. Vysvětlovala, že v jistém ohledu to byl nápad vnuknutý dobou. Květen jí přišel jako Světový měsíc masturbace příhodný. A k myšlence ji přimělo i to, že shledávala, že její personál je kvůli pandemickým opatřením pod tlakem a jeho výkonnost klesla.

Masturbační pauzy to mají změnit. Věří jim dokonce tak, že je svému týmu míní dopřát do konce roku, poté pokus vyhodnotí.

Potěšení během pracovní doby

Iniciativa, pro níž zaměstnancům v kancelářích vyčlení masturbační kabinku, má přirozeně vznešené cíle: destigmatizovat autoerotiku a roli, kterou by měla hrát v běžném životě. „Máme přestávky na oběd, proč bychom si je neměli dopřát i na sexuální sebeuspokojení?“ ptá se v prohlášení. Prostor na masturbaci by podle jejího mínění měl být stejně dostupným benefitem jako členská průkazka do posilovny.

Lustová však nezastírá, že se na věc dívá i jako zaměstnavatelka. Podtrhuje, že masturbace zlepšuje koncentraci, kreativitu, tah na branku. Věří, že zvedne pracovní produktivitu personálu, líčil server Inside Hook.

„Protože vím, že existuje jen jedna jediná věc, která přinese dobrý pocit každému, zřídila jsem masturbační stanici, aby se personál mohl potěšit. Cením si svých zaměstnanců a zaměstnankyň a vím, že když se cítí dobře, odvádějí dobrou práci,“ vyložila Lustová serveru Dazed Digital.

Jiné porno

Lustová se narodila ve Švédsku v roce 1977. Nejprve vystudovala politické vědy, poté filmovou tvorbu, a to v Barceloně, která je známá produkcí pornofilmů. Právě do té oblasti Lustová v roce 2004 vplula snímkem The Good Girl, který se stal ihned trhákem – během jednoho měsíce si ho stáhly dva miliony lidí.

O rok později zakládá společnost Lust Films a vyráží na misi, jejímž cílem je nabízet nesexistickou, realističtější, uvěřitelnější pornografii, která by propagovala přirozenější a svobodnější sexualitu. Muže a ženy chce v pornu prezentovat jako sexuálně rovnocenné, podotýká server meaww.com.

„Je pro mě velmi důležité být si jistá, že moje filmy jsou kreativní, současné a realistické. S krásnými scénami, k nimž se však může publikum vztáhnout, lokacemi a herci, herečkami. Moji diváci a divačky mají rádi realistické aspekty mých filmů, to, že v nich mohou najít sami sebe a své partnery, partnerky, že se mohou vidět v onom chlapovi nebo dívce na ulici, v baru,“ popisuje Lustová.

Pečlivě se vyhýbá tomu, aby tak jako dominantní porno ztvárňovala ženy jako pouhé objekty mužova sexuálního potěšení, v jejích scénách jsou aktérkami s vlastní, sebevědomou sexualitou, muže naopak vysvobozuje z kategorie pouhých „sexuálních strojů“.

Internetová pornografie zadarmo je podle ní misogynní, někdy rasistická. Jedinou cestou, jak se dopracovat k etické pornografii, je, míní, placené porno. Předplatné jejího kanálu Lust Cinema stojí podle serveru Latin Times v přepočtu asi 290 korun ročně.

Ideální lék na stres

Pokus s masturbací na pracovišti chce Lustová zhodnotit až koncem roku, podle expertů však nemusí být tak kovbojský, jak se zdá. „Masturbace je zdravá,“ zdůrazňuje například přední světový sexuální terapeut Ian Kerner. A dodává, že v jistých ohledech neslouží pouze sexuálnímu uspokojení. Leckdy se jí lidé dopouštějí, aby si ulevili od stresu, aby relaxovali, aby si pomohli od úzkosti. Sahají po ní jako po „léku“ na špatné pocity, mizernou náladu.

„Pro mnoho z nás je zdrojem úzkosti nebo špatných nálad a pocitů právě pracoviště. Proto se zdá, že dopřát si masturbaci je ideálním mechanismem, jak se vyrovnat se stresem, který ve spojení s prací dennodenně zažíváme,“ dovozuje odvážně redaktorka Inside Hook Kayla Kibbe.



Dosavadní ohlasy personálu Eriky Lustové by to potvrzovaly. „Masturbační pauzy v práci mohou vést k větší koncentrovanosti zaměstnanců a zaměstnankyň, k méně agresivnímu prostředí a lepší týmové práci,“ soudí na serveru Lad Bible šéfová komunikace Lust Films Cat.

Další členka týmu, projektová manažerka edice The Porn Conversation Avril, potvrzuje, že masturbace je dobrá pro kreativitu a nasazení. „Kromě toho produkuje endorfiny, pomáhá snižovat tlak a napětí, stres. Jednoduše řečeno, je to perfektní medicína na pracovní den plný stresu,“ skládá autoerotice hold.

Dazed Digital ostatně podotýká, že masturbace v práci je sice tabu, ovšem nikoli fikce. Odkazuje na průzkum magazínu Time Out, podle něhož ji podstoupilo 39 procent lidí. Připomíná však, že na místě je obezřetnost, zejména v době online porad.

Spolu s magazínem Inside Hook míří varovně prstem na případ elitního právního analytika CNN a redaktora listu The New Yorker Jeffreyho Tobina. V říju 2020 přišel o práci proto, že při pracovním jednání přes Zoom kolegy a kolegyně zaskočil, když jim dopřál pohled na svou masturbaci, kterou během schůzky prováděl, v domnění, že má vypnutou kameru. „Myslel jsem, že nejsem vidět. Měl jsem za to, že mě skrze hovor na Zoomu nikdo nevidí. Že jsem si kameru vypnul,“ vysvětlil s omluvou Tobin.