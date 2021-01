Byznysu erotických pomůcek covid prospěl. Jejich používání ne nutně

Studie je to skutečně ojedinělá a pionýrská, sextech společnost Lioness totiž využila data ze své platformy Sex Research Platform. Údaje sbírá výrobce erotických pomůcek díky chytrému vibrátoru, který je vysílá ze svých citlivých senzorů. Je tedy zřejmě třeba počítat s tím, že většinou pocházejí z ženských hrátek, jakkoli výrobce poukazuje na to, že přístroj mohou k anální stimulaci používat i pánové.

Není to pouze studie s nejobsáhlejším souborem fyziologických dat o sexuálním chování za pandemie. Je to rovněž největší světová studie vycházející přímo z informací z ložnic vůbec.

Technologie, kterou výzkum používal, a údaje, které měl díky ní k dispozici, by jejím autorům mohli zakladatelé sexuologie v polovině minulého století jako William Masters a Virgine Johnsonová jen závidět, připomíná tisková zpráva na serveru PRNewsVire.

Zavřeme se do ložnic?

Výzkumu předcházela řada komentářů, pozorování, statistik i odhadů. Během pandemie nešlo nepozorovat vzestup prodejů erotických pomůcek, zejména hi-tech a propojitelných s internetem. Společnost Juniper Research odhaduje, že za loňský rok stoupl sextech byznys o celých 87 procent.

Do nebes vylétla popularita platforem, jako je OnlyFans. Omezení vycházení, sociální odstup, obava z nákazy sexuálním dobrodružstvím rozhodně nepřály. A tím víc by se tedy jevila masturbace jako přirozená a populární alternativa, ostatně ji doporučovala dokonce některá města jako například New York.

„Zdálo se, že sex se pro mnoho lidí rychle mění. A tomu, co se děje, jsme chtěli přijít na kloub,“ říká na serveru Mashable ředitelka Lioness Liz Klingerová. Pro analýzu svých tvrdých dat z ložnic si přitom výrobce přizval Centrum pro genitální zdraví a výchovu. A materiálu měli opravdu hodně, k dispozici měli záznamy o téměř 40 tisícovkách intimních hrátek během dvou let, 19 481 za loňský rok a 19 578 za rok 2019.

A zjistili, že to s předpokladem ložnic prostoupených masturbací není tak docela jisté.

Masturbační propady

Rok 2020 přinesl ve srovnání s předchozím mnohem méně masturbací, shrnuje zpráva o výzkumu. A platilo to především o loňském listopadu, který vykázal vzhledem k témuž měsíci předchozího roku pokles o 37,78 procenta. Data přitom výzkum vztahoval k těm stejným uživatelkám, uživatelům. A server Mashable připomíná, že právě toto období bylo loni poznamenáno těžkou vlnou covidu, sociálními omezeními a v případě Spojených států nervózní atmosférou kolem voleb.

Zatímco letní měsíce roku 2019 inspirovaly klientky a klienty erotického výrobce k častějším masturbačním hrátkám, což postrčilo linky v grafech výzkumu nahoru, prázdniny 2020 vykázaly vůbec největší meziměsíční propad, o 25,8 procenta. Autorský tým studie, pod níž je podepsána Natasha Aduloju-Ajijola, to dává do souvislosti s nástupem druhé covidové vlny ve Spojených státech.

A změnila se též délka jednotlivých autoerotických „sessions“. V roce 2019 činila průměrně šest minut a dvacet sekund, loni to bylo o dvacet sekund více. A to považuje studie za statisticky významný rozdíl. Odchylky přitom byly i v roce 2020 samotném. Zatímco mezi únorem a dubnem klesla průměrná délka o dvacet sekund, mezi červencem a listopadem, kdy byla omezení citelnější, o dvacet sekund vzrostla.

Studie samozřejmě připomíná, že z délky masturbace nelze vyvozovat, zda to byl „dobrý“, nebo „špatný“ sex. Dodává nicméně, že se na sexuálních aktivitách podepisují i faktory jako nedostatek pohybu, konzumace alkoholu, prášků, drog, přirozeně zdravotní stav, samozřejmě též stres, úzkost.

Masturbační paradoxy: stres i úleva od něj

Do subjektivního vnímání některých respondentek a respondentů přitom dává nahlédnout doprovodná část studie, i když té se účastnilo jen 235 lidí. Tendenci, která z výzkumu vychází jako dominantní, přitom případně ilustrovalo několik výpovědí. „Nakoupila jsem si pár nových hraček, ale obecně myslím, že jsem masturbovala méně. Proč? Nevím. Možná proto, že jsem po několik měsíců špatně spala, pak se objevila deprese a prostě jsem neměla chuť,“ líčila jedna ze zpovídaných.

A důvodů pro menší zájem o autoerotiku bylo mnohem víc. Úzkost, stres. „Přesně ani nevím. Prostě se zdálo, že jsem nebyla v dobrém rozpoložení,“ zněla další odpověď. Ale též hrálo roli méně soukromí kvůli tomu, že doma bylo častěji plno, pokles sebeocenění a pocitu přitažlivosti jako následek nezdravého způsobu života. A bohužel též ztráta milovaných: „Od manželovy smrti mě masturbování nechává v kaluži slz. Nechci se sebe dotýkat. Jakoby mě masturbování upomínalo na to, že už tady není,“ svěřila se další z žen.

Jiné hlasy však vyjevily, proč covidová doba k autoerotice láká. „Nuda, víc času na to se objevovat, víc sebereflexe, růst sebelásky,“ hlásilo další zhodnocení. Do náruče masturbace dovedl nahnat i partnerův pokles zájmu o sex, paradoxně i stres, respektive hledání úlevy: „Chtěla jsem jen cítit něco jiného než strach.“ A v případě singles samozřejmě nemožnost si s někým vyrazit.

Výzkum však dodává, že se zdá, že očekávání měli tváří tvář nastupující pandemii majitelky (a majitelé) vibrátorů docela tatáž. „Bude to dlouhé a intenzivní a zásoby se budou hodit,“ soudili zřejmě, protože firma Lioness uvádí, že v roce 2020 stoupl prodej nabíječek do vibrátorů o úctyhodných 300 procent. A většina z nich byla z období loňského března a dubna, které svět ovládala nejistá, ale chmurná očekávání a obavy. „Jak se začaly zavírat obchody a státy začaly vynucovat, aby lidé zůstávali doma, nebyl kváskový chléb jedinou věcí, o kterou rostl zájem,“ vtipně uzavírá své shrnutí studie autorský tým.