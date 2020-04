Rande v době koronaviru: sejdeme se před kamerou

Očekávání byla jasná a vlastně legitimní. Vzhledem k tomu, že k seznamování patří reálná dostaveníčka, budou dostávat námluvy v době sociálního odstupu na frak. Seznamovací aplikace jsou přece pouhou předehrou ke skutečnému randění. Bez vyhlídky na námluvy tváří v tvář nedávají on-line seznamky smysl, samy o sobě přece nestačí. Aplikace tedy čeká krach.

Nedošlo k němu. Zažívají naopak boom.



„Láska není v recesi,“ shrnula to lapidárně podle serveru Market Watch zpráva skupiny Match Group, které patří aplikace jako Tinder, OkCupid nebo Hinge. A nebyl to jen slogan nebo přání, firma si rovnou sebevědomě navýšila ekonomické cíle.

Méně fyzické, více emocionální

„Jsou lepší než reálná, protože spolu musíme víc komunikovat,“ sdělila serveru CNBC sedmadvacetiletá Jeni, toho času v karanténě v Michiganu. Na mysli měla virtuální rande, na kontě jich v době rozhovoru měla už šest, frekvencí se od oněch skutečných nelišila, zato kvalitou prý ano.

Šestadvacetiletá Samantha, která se o své zkušenosti podělila též, si dostaveníčka přes aplikace oblíbila dokonce natolik, že v nich prý bude pokračovat i poté, až čas karantén a sociálního odstupu skončí.



Hlubší emocionální kontakt si na video schůzkách pochvaluje v Technology Review i Londýňanka Jazz a připomíná, že umožňují potenciální partnery protřídit a vybrat ty pány, kteří to myslí vážně. A navíc může randit, zatímco se povaluje v posteli se sklenicí vína.

„Jen proto, že musíme respektovat sociální odstup, si nemusíme být vzdálení emocionálně,“ je heslo dne.

Perspektivy však tak růžové od začátku nebyly.

K čemu on-line, když je zakázaný přechod do reality?

Analytik Brent Thill ze společnosti Jefferies například v březnu snížil předpověď ročního růstu skupiny Match Group z původních šestnácti procent na pouhých devět. Její akcie ostatně předtím spadly o třicet procent. „Velká výzva spočívá v otázce, kdo by dnes vůbec chtěl jít na rande s někým, koho nezná. Kdybych byl single já, nechtěl bych se seznamovat rozhodně vůbec s nikým,“ vysvětlil na serveru Bloomberg Thill.

Skepse byla na místě hned z několika důvodů. On-line seznamování se mělo pořád ještě punc něčeho neúplného, něčeho, co je pouhou před-předehrou, předvýběrem pro fyzické rande, kde to skutečné, pravé seznamování začíná. A při vidině prodlužující se nemožnosti přenést se z virtuality k fyzickému setkání by neúplným zůstalo. Proč se do něj tedy vůbec pouštět?

Sexuální panny jsou hrdinky, opory pro dobu krize, lákají prodejci Karanténa hrozí osaměním, tesknotou. Nemusíte to unést. Před pádem do duševní krize vás mohou ochránit sexuální panny, lákají výhružně jejich výrobci i prodejci. Předtím však museli přečkat pokles produkce čínských továren a zdolat obavy, že jejich figuríny Čínu opouštějí nakažené koronavirem.

Ani představa, že by fyzické poznávání nahradily schůzky po videochatu, nezněla úplně přesvědčivě. Na burze se našli ti, co sázeli na býčí trh, tedy na růst hodnoty. Stoupenci opaku, čili medvědího trhu, však nevěřili a očekávali další pokles seznamkových aplikací. Nakonec se pletli oni.

Trh šel výzvě vstříc

Pravda, provozovatelé on-line aplikací se velmi snažili. „Sociální odstup nemusí znamenat odpojení se. Doufáme, že během těchto těžkých dob budeme místem, které bude spojovat,“ sdělil v březnu všem svým uživatelům Tinder.

Na pandemii reagovali samozřejmě i ostatní hráči na trhu on-line seznamek. „Prosím, prozatím si dávejte jen virtuální dostaveníčka,“ vyzvala uživatele a uživatelky aplikace Bumble její zakladatelka Whitney Wolfe Herdová. „Chceme vám pomoci zůstat ve spojení, i když budete fyzicky odloučení,“ slíbila a vyzvala je, aby sledovali, co nového aplikace přinese.

A novinky se začaly sypat ze všech stran. JWed, aplikace pro židovské nezadané muže a ženy, zakomponovala do své aplikace zdarma videochat. Serveru Technology Review firma sdělila, že službu vyvíjela již delší dobu, koronavirová doba to však urychlila.

Společnost Match zavedla horkou linku Dating while Distancing, na níž najdou uživatelé a uživatelky po dvanáct hodin denně odborníky na seznamování se. Tinder otevřel do 30. dubna všem zdarma jinak placenou službu Passport, která umožňuje spojit se s kýmkoli po celém světě. Aplikace Plenty of Fish v polovině března spustila v amerických oblastech těžce postižených pandemií, jako je New York, Washington, Kalifornie, službu Live!, která nabízí livestream zdarma.

A začalo se ukazovat, že doba karantén a sociálního odstupu je pro virtuální randění požehnáním. Za pouhý jeden březnový týden stoupl počet používání služby Video Call aplikace Bumble o jednadvacet procent. Mezi dvanáctým a dvaadvacátým březnem vykázal Bumble rekordní nárůst o jednadvacet procent v Seattlu, třiadvacet procent v New York City a šestadvacet v San Francisku.

„Počet vzkazů, které si uživatelé a uživatelky pošlou ve Spojených státech, vzrostl oproti únoru o deset až patnáct procent,“ citoval 27. března server DW mluvčího aplikace Tinder, „počet denních vzkazů v zemích jako Itálie a Španělsko, a je to součást obecného evropského trendu, vzrostl ve srovnání s předchozími týdny o pětadvacet procent. O deset až třicet procent vzrostla ve srovnání s únorem rovněž délka konverzací.“

Nejde přitom jen o kvantitativní data. Proměnila se též povaha on-line seznamování.

Vítejme zpět v dobách Jane Austinové?

Doba sociálního odstupu nahrává těm, jimž na on-line seznamkách vadila uspěchanost. Lidem, jimž přišlo, že jsou aplikace jen součástí závodů o to, kdo absolvuje nejvíc fyzických dostaveníček v co nejkratší době. „Mám raději, když poznám lidi trochu víc, než se s nimi potkám,“ popisuje v magazínu Glamour spisovatelka a herečka Kaitlyn McQuinová. A přiznává, že když to dříve na on-line seznamkách pánům navrhla, mnozí korespondování rovnou ukončili, bez vysvětlení, ovšem dostatečně výmluvně.

Porno nakažené koronavirem. Pandemie byznys pro dospělé změní Je to specifický ekonomický sektor, má však váhu. Zaměstnává armády lidí, zásobuje miliony klientů, generuje ohromné zisky. A koronavirová krize se nevyhýbá ani jemu. Výrobci porna kvůli ní zastavují natáčení. Může to prohloubit restrukturalizaci byznysu.

Ve svém zamyšlení se diví tomu, jak rychle a bez jakéhokoli váhání byli muži, s nimiž si psala, schopni se obléct, nasednout do auta a vyrazit na schůzku s někým, s kým si jen před minutou vyměnili pouhé tři věty. Jaký rozdíl to je oproti době Jane Austenové, porovnává. Ve spisovatelčině díle a v jejích časech bylo třeba sednout si, napsat dopis, čekat několik dní, než bude doručený, a několik dalších dnů, než přijde odpověď. A dát si znovu záležet na dalším psaní.

Nemožnost snadného potkávání se tváří v tvář podle McQuuinové dává seznamování skrze psaný text zase šanci. Byť by se jednalo o výměnu bystrých tweetů nebo básniček. „Vítejte zase zpátky u starého dobrého namlouvání. Vítejte u zvyku mluvit k děvčeti celé týdny předtím, než se s ním setkáte,“ uvádí Kaitlyn McQuinová na svém twitterovém profilu. A v článku dodává: „Romantika nezemřela.“

Mění se seznamovací zvyky napořád?

McQuinová touží po seznamování se v písmenkách, on-line aplikace však tradicím až tak nepřejí. Sázejí na video. Trendem je jeho integrace do seznamovacího procesu. Je o to zájem a samy firmy přiznávají, že je to velká změna v zákaznickém chování.

Před dobou karantén, izolace a sociálního odstupu bylo pravidlem, že posílání textových zpráv bylo samozřejmě přijatelné, velmi brzké rande naživo též. Ovšem aby fyzickému dostaveníčku předcházel telefonní hovor, nemluvě o videochatu? To bylo na hranicích podezřelého podivínství, trapnosti. Jen ta představa naháněla hrůzu. Koronavirus hranice probořil.

I video randění však má své tipy a triky. „Webová kamera by měla najít dotyčného dobře osvětleného, na jeho pozadí by však neměla zachytit nepořádek,“ radí Barbie Adlerová, zakladatelka seznamovací služby Selective Search. Je docela dobře možné sedět za stolem, ale řeč těla by měla být přirozená, uvolněná, aby scéna nepřipomínala pohovor uchazeče o práci. Není třeba vypadat formálně, lidé by si však na sebe měli vzít to, co by si oblékli na skutečnou schůzku.

Klapnout však mohou i netradiční přístupy. „Zeptala se mě, jestli si má vyměnit teplákovou bundu za něco jiného,“ líčí pro Market Watch své video dostaveníčko manažer Nick Kallail z Kansasu. A nezatajuje, jak dotyčné odpověděl: „Jasně že ne, já na sobě neměl kalhoty celé týdny.“

Fantazii se meze nekladou, jakkoli by jindy vypadala opravdu bizarně. Server Market Watch popisuje video rande, před nímž muž poslal svému protějšku lahev vína. Při webové seanci si ji žena otevřela, on si nalíval doma stejnou značku. Jiní vyrážejí na oddělené procházky, propojeni video hovorem.

On-line seznamky jsou výnosným trhem, podle serveru DS se jejich hodnota pohybuje mezi šesti a deseti miliardami dolarů, to je v přepočtu mezi 156 a 260 miliardami korun. A je to mocný trh. Zvyky on-line seznamování tak může změnit jednou provždy.

„Videochaty jsme nabízeli již dřív, ale byly málo využívané. Myslíme si však, že tato doba změní uživatelské chování nastálo,“ říká Shar Dubey, čelní manažerka společnosti Match. Spoluzakladatel seznamovací firmy Coffee Meets Bagel Dawoon Kang souhlasí: „Nejprve se přitom lidi necítili dobře. Teď jsou k tomu nuceni, když zjišťují, že reálné schůzky nebudou po dlouhou dobu možné. A jak to jednou zkusí, budou to pravděpodobně využívat dál.“

I Jeff Tinsley z platformy RealMe, která se snaží kultivovat internetovou bezpečnost, soudí, že video seznamování má potenciál stát se „novou normalitou“. „Videochaty budou mít co nabídnout i poté, co se situace ohledně viru zlepší,“ soudí zakladatel JWed Ben Rabizadeh, „budou fungovat jako počáteční krok před osobním setkáním.“ Jeho firma dokonce plánuje další prvky, které by měly video dostaveníčku předcházet a následovat po něm a které by měly „napodobit reálné rande, jak nejlépe to dovedeme“.