Porno a koronavirus: vztah, který začíná svět zajímat. Zejména Slováky

Statistické oddělení poskytovatele pornografie ve své zprávě uvádí, že s šířením koronaviru po světě návštěvnost stránky stoupla, navrch se však změnil časový rytmus jejího provozu. Zatímco v „před-koronavirové epoše“ patřila osmá hodina ranní k nejsilnějším denním dobám, 11. března, kdy analytici výkon měřili, byl devět procent pod průměrem. Naopak ve dvě hodiny v noci byla návštěvnost o 11 procent vyšší.

Pracovníci serveru mají vysvětlení. Změnu podle nich způsobilo, že lidé šli později spát, protože druhý den nemuseli vstávat do práce. A probuzení je k pornu přivedlo zase později než obvykle. Itálie, země s přísnými omezeními kvůli nákaze, to potvrzuje. Noční provoz tam byl na pornoserveru výrazně vyšší než běžně, o půlnoci o 20 procent, ve dvě hodiny ráno dokonce o 47 procent, o 25 procent nad obvyklým průměrem byl však ještě v pět hodin ráno.

Česko na čtvrtém místě

Itálie byla též zemí, kde návštěvnost pornoserveru poskočila nejvíc nahoru, oproti běžnému průměru o 14 procent. Onu tendenci může ještě podpořit rozhodnutí serveru PornHub, o němž informoval server The Next Web a podle něhož bude pornostránka poskytovat prémiové členství všem zájemcům z Itálie, aniž by museli uvádět čísla své kreditní karty. To proto, aby jim doma mohla „dělat společnost“.

V Belgii se návštěvnost pornoserveru zvýšila o 12 procent, v Nizozemsku o 11 procent. Čtvrtou příčku poté obsadilo Česko, 11. března vykázalo na serveru PornHub provoz vyšší přesně o 9,4 procenta.

A zatímco v žebříčku jednatřiceti zemí, jimž koronavirus přinesl častější konzumaci pornografie, schází Slovensko, jinému seznamu bezkonkurenčně vládne. Naprosto vyniká ve statistice, která sleduje, jak často lidé na PornHubu vyhledávají porno související s koronavirem.

Ano, „korona-porno“ se stává speciální kategorií. Vyhledavače anglická slova „coronavirus“ nebo „corona virus“ poprvé zaznamenaly 25. ledna. V posledních třiceti dnech před 12. březnem napočítaly hesel, která obsahovala slova „corona“ nebo „covid“, více než 6,8 milionu. Vrchol přišel 5. března se skóre 1,5 milionu.

Zájem o hledání stop koronaviru v říši porna kolísá podle zemí. O vítězi se však nedá diskutovat, daleko před všemi ostatními zeměmi je totiž právě Slovensko, návštěvníci z onoho státu mají o 119 procent vyšší pravděpodobnost, že na PornHub budou koronavirus hledat.

Druzí jsou shodně Bulhaři a Irové, kteří jsou nad průměrem o 88 procent, uživatelé z Malajsie, kteří průměr předčí o 84 procent, a Srbové s 80 procenty. V tomto žebříčku, kam statistici vtěsnali pětadvacet zemí, chybí naopak Česko.

Spíš zvědavost než regulérní fetiš

V současné době je na serveru PornHub přes 370 videí, která vyhledavač nabídne po zadání termínu „coronavirus“. Jako rekvizity zpravidla přirozeně obsahují respirátory, roušky, zdravotnické úbory, mezi takové se však mísí i vystoupení s lahví mexického piva Corona.

Jedním z prvních videí, která na nástup bizarní kategorie „korona-porna“ upozornila, byly klipy z dílny Spicy x Rice. Jedno z nich se snaží, s nemotorností velmi amatérské produkce, zobrazit scénu, při níž zdravotnický agent prohledává objekt ve vylidněném čínském městě Wu-chan, aby v něm narazil na ženu, druhé nabízí podobně sofistikovanou zápletku, v níž agent zatýká ženu s podezřením na koronavirus.

Porno s mimozemšťany láká. A Česko ho má rádo nejvíc ze všech Vlastně spíš nahání hrůzu. Obvykle porno zahrnuje obří vesmírné monstrum jako z Vetřelce a bezbrannou ženu. A souhlas v něm chybí, řečeno eufemisticky. Přesto porno s mimozemskou tematikou letí. Lidé ho vyhledávají z mnohých důvodů. I v Česku. Zejména v Česku.

Jiná videa, jak líčí magazín Vice, si dělají ambice pomoci v krušné době s osvětou. Pornoherečka Little Squirtles tak v klipu dostává třicetisekundovou instruktáž o erupci viru v Číně i o tom, jak se proti němu chránit. Podle jednoho z tvůrců skromný autorský tým čerpal inspiraci z bezpečnostního výkladového videa linek Delta Airlines.

Je-li třeba potvrzení úsloví, že existuje-li něco, existuje to i ve své porno verzi, dostalo se nám ho. Pan Spicy z dua Spicy x Rice však v magazínu Vice vysvětluje, že jakkoli věděli, že „korona-porno“ bude dobrým virálním materiálem, nechtěli překračovat hranice. „Věděli jsme, že koronavirus na lidi dopadá tragickým způsobem. Nechtěli jsme je urazit tím, že bychom klipy dělali příliš reálné,“ říká, „osobně známe lidi uvězněné ve Wu-chanu a při natáčení jsme na ně mysleli.“ A prý se ptali sami sebe: „Urazilo by je to? Nebo by jim to pomohlo najít rozptýlení?“ Šlo jim o druhou možnost.

Nakonec však Spicy soudí, že tematika COVID-19 jako taková láká jen velmi málo lidí. „Je hodně těch, kdo mají úchylku na masky, na roušky, nemyslím však, že je to spojené přímo s trendem kolem tohoto viru. Myslím, že to je atraktivní proto, že to pomáhá odlehčit náladu z velmi vážné věci,“ říká. Drtivá většina lidí podle něj vyhledává „korona-porno“ z ryzí zvědavosti.

A pokud jde o únik od starostí, to jde pornografii nejlépe, připomíná serveru Refinery29 sexuální terapeutka a kognitivní neurovědkyně Nan Wise. Že lidé kanalyzují své obavy do „korona-porna“, ji proto nepřekvapuje, i když dodává, že nejspolehlivějším pomocníkem proti stresu a úzkosti jsou lidé. A ty máme kolem sebe dokonce i v karanténě nebo izolaci, zdůrazňuje.

Porno na scéně, lidi z ulic doma

Pornografie ovšem v aktuální situaci nezůstává pozadu. To abychom pomohli, říkají pornoservery. PornHub nebyl prvním poskytovatelem zábavy pro dospělé, který otevřel dveře své prémiové sekci zadarmo. Již v únoru to udělal jeho konkurent xHamster a neomezil se pouze na jednu zeměpisnou oblast. Svou placenou sekci se rozhodl zpřístupnit vícero regionům, které byly virem vážně zasaženy a mezi něž patřila například Lombardie a Benátsko, Teherán, Wu-chan, Tenerife.

„Nejde jen o porno. Zábavní společnosti mají příležitost v době světové zdravotnické krize dávat příklad,“ řekl tehdy viceprezident společnosti Alex Hawkins. Jako příklad uvedl Netflix, HBO nebo novou streamovací platformu Disney+. „Měli bychom se spojit a pomoci lidem dostat se z ulic,“ uzavřel Hawkins. Dopad jeho nabídky byl přitom tak obrovský, že pornoserver musel zkraje března informovat, že zájem ochromil kapacitu xHamster schvalovat nové prémiové uživatele.

Totéž se stalo japonské pornografické společnosti Soft on Demand. Ta nabídla kolem dvou set videí zadarmo, uživatelskému náporu však na jednu chvíli podle serveru Kotaku její technická kondice podlehla.