Porno nakažené koronavirem. Pandemie byznys pro dospělé změní

„Žádáme producenty, aby až do 31. března zrušili všechna natáčení, a doporučujeme všem hercům, aby přestali filmovat s partnery, kteří nepatří do jejich domácnosti,“ vyhlásila 15. března Koalice svobodného projevu (Free Speech Coalition), asociace zastupující americký pornobyznys, jehož centrem je kalifornské San Fernando Valley.

Dodala, že to nečiní s lehkým srdcem. Ostatně jen dva dny předtím ještě vystavit výrobě porna stopku odmítla. „Koronavirus, jakkoli je závažný, se specificky nevztahuje k produkci pro dospělé,“ vyložila. Na příkaz státu Kalifornie, aby se uzavřely všechny provozy, které nejsou nezbytné, a na obdobná rozhodnutí jiných amerických států, již reagovala.

Samotní účinkující a producentksé firmy však tak dlouho mnohdy nečekali.

Těžká volba

Například pornoherečka Giselle Palmerová s filmováním přestala na samém začátku letošního roku. Ze San Fernando Valley se vrátila do rodného Texasu hned při prvních zprávách o koronaviru. Nezastírá, že tím přišla o dost peněz, ztráty odhaduje na desítky tisíc dolarů, nelituje prý však. „Myslím, že počkám, dokud nebude jasnější, jak to všechno skončí,“ nastínila magazínu Rolling Stone.

A později přestávaly s natáčením i samy firmy. Společnost Girlfriends Films vyhlásila třicetidenní přestávku 12. března, Kick Ass Pictures sdělila, že přerušuje výrobu do konce měsíce, o den později, 13. března. Své rozhodnutí dopřát si pauzu potvrdila serveru Mashable i producentka, pornoherečka a režisérka Vex Ashleyová z projektu Four Chambers.

A takové reakce se neomezovaly jen na Spojené státy. „V současné chvíli zastavujeme úplně všechno, dokud nebude zřejmější, jak postupovat, a dokud se věci neuklidní,“ uvedla serveru Dazed kultovní švédská režisérka a producentka pornografie přátelské k ženám Erika Lust, jejíž výrobní centrálou je Španělsko.

Nebyla to přitom jednoduchá rozhodnutí. „Byla to nemožná volba. Znamenalo to volit mezi zdravotní krizí a finanční krizí. Víme, že mnoho lidí, kteří pro nás pracují, jsou závislí čistě na příjmu od nás. A to se do našich diskuzí značně otisklo,“ uvedla serveru BuzzFeedNews podnikatelka vystupující pod pseudonymem Fivestar, spolumajitelka společnosti Luster Production, vyrábějící obsah zaměřený na ženskou dominanci, bondáž a trans tematiku pro server Kink.com.

Časopis Rolling Stone vysvětluje, že pornoherečky a pornoherci ve Spojených státech pracují obvykle jako osoby samostatně výdělečně činné a nemají k dispozici zdravotní pojištění ani jiný podpůrný polštář. Giselle Palmerová to potvrzuje: „Když děláte na sebe, musíte mít samu sebe na prvním místě.“

I proto se verdikt organizace zastupující pornobyznys setkal s protesty, jakkoli je pouze apelem, který nechává rozhodnutí na producentských firmách. „Mělo by to být na rozhodnutí samotných účinkujících,“ cituje jednoho z nich Rolling Stone. Jenže Palmerová v jiném článku dodává, že herci se natáčení účastní, aby nepřišli o peníze, i nemocní, nachlazení, s opary.



A podobné jednání by dnes mohlo být katastrofou. Proto se prý Koalice svobodného projevu rozhodla se svou autoritou na zastavení natáčení alespoň apelovat.



Údolí neřesti: San Fernando je městem 90 tisíc pornoherců a pornohereček Je jedním z nejneřestnějších míst na světě. Za zdmi tamních vil, bytů i skladišť se natáčí, produkuje a distribuuje porno. Tisíce filmů se ziskem miliard dolarů za rok. Vše je však skryto za zavřenými dveřmi a San Fernando Valley, vzdálené od centra Los Angeles 30 kilometrů, působí dojmem ospalého předměstí.

Dopady zastavení výroby budou přirozeně obrovské. „Naším hlavním byznysem je poskytovat publiku nepřerušený, kontinuální proud nového obsahu,“ poznamenává Bree Millsová, ředitelka a kreativní šéfka společnosti Adult Time a naznačuje, co stopnutí natáčení znamená: „Jako by se společnosti Netflix vypnul každý projekt, na kterém pracuje.“

Možnosti, jak dopady zastavení výroby vyvažovat, však existují.

Tvorba zásob: strategie, na kterou bylo málo času

Pokud jde o firmy, jim strategii, jak následky hrozící krize mírnit, nabídlo doporučení zástupců pornoprůmyslu již před časem. Již dříve v březnu totiž producentům Koalice svobodného projevu poradila, aby plánovali dopředu, co nejvíc zvýšili výrobu a pro případ jejího výpadku hromadili zásoby, které by pak pouštěli na trh volnějším tempem, jak popisovala zpráva serveru BuzzFeedNews.

Keith Miller z lasvegaské firmy Helix Studios však přiznává, že to všemocným lékem není. „My si naštěstí zásoby udržujeme, toto se však seběhlo tak rychle, že jich nemáme dost. Naši zákazníci na nás spoléhají, že jim budeme dodávat stále nový obsah, takže zastavení výroby nakonec na dno stejně narazí,“ líčí pro server Dazed.

Některým výrobcům poskytne čas polštář, který jim dopřejí zásoby již natočeného materiálu. Další měsíce stráví jeho post-produkcí, během níž si zásoby ještě o něco zvětší. A navíc budou delší dobu poskytovat práci střihačům a dalším pracujícím.

Kromě toho, jak uvádí Michael Stabile, některé pornoservery nabízejí svým uživatelům, pro podporu využívání služeb, vouchery zadarmo. To Stabile přirovnal ke kvalitativnímu uvolňování, které praktikují centrální banky, aby stimulovaly ekonomiku.

Přechod na online platformy: budoucnost porna?

Vystupující poté obvykle míří na internet. Jako Giselle Palmerová. „Zaměřila jsem se na platformy a streamování, na kanály, kde mohu pracovat bez fyzického kontaktu s jinými účinkujícími. A jsem naprosto spokojená,“ líčila.

Obdobně chce výpadek natáčení kompenzovat její kolegyně z branže Lexi Luna. „V našem průmyslu je možné vydělávat peníze mnoha způsoby. A nemusejí vždy zahrnovat kontakt tváří v tvář s vystupujícími,“ uvedla.

Účinkujícím, kteří přestupují na online platformy, se přitom dostává podpory. Firma Luster Productions plánuje, že takový sólový obsah a soukromý byznys svých pornohereček a pornoherců bude v chvílích krize propagovat. „Chceme o nich dávat vědět, aby fanoušci věděli, kde každého najdou. A aby je mohli podpořit nákupem jejich klipů, videí, odvádět jim poplatky,“ líčila spolumajitelka Luster Productions Fivestar.

Mluvčí serveru Kink.com a činovník Koalice svobodného projevu Michael Stabile vysvětluje, proč je podpora účinkujícím, jimž zastavení natáčení zastavilo příjmy, důležitá. „Poslední věcí, kterou byste si přáli, je situace, kdy je riziko z natáčení poměrně vysoké – a na druhé straně máte lidi, co mají strach, z čeho platit nájem,“ líčí. Poukazuje tím na to, že následkem mohou být hazardérská natáčení kvůli finanční nouzi, bez ohledu na zdravotní riziko.



A lepší podmínky pornoherečkám nabízejí i sociální sítě pro dospělé. „Zaznamenali jsme, že to v našem sektoru vře. A rozhodli jsme se ulehčit sexuálním pracujícím nebo účinkujícím, kteří trpí následky koronaviru, cestu k tomu, aby si mohli zaopatřovat příjem ze svého domova,“ uvedla Kat Revenga ze služby FanCentro.

Lepší podmínky než obvykle, konkrétně přístup k VIP statusu a lepší možnosti nabízet svá vystoupení fanouškům, tedy platícím zákazníkům, nabídla podle serveru Xbiz.com nově příchozím sexuálním pracujícím i platforma AdultNode. Podle její administrátorky s pseudonymem JaneTheLip se s možností nepojí žádné závazky: „Jen se připojíte, pošlete mi zprávu a já upgraduji váš účet.“ Platforma s webovými kamerami Stripchat poté, v reakci na obzvláště drtivé dopady koronavirové pandemie, zdvojnásobila podle serveru Xbiz.com své platby účinkujícím z Itálie.

Audio porno: ženy našly svůj žánr. A vynáší miliony dolarů Nabízí sexuální uspokojení, kultivované, rafinované, bezpečné. Otevírá obzory, umožňuje, aby posluchačky prozkoumávaly vlastní preference a touhy. Audio porno je ženskou cestou za pornografickou rozkoší. Jeho tvorba je v rukou žen. A otevírá jim rozsáhlý byznys.

Právě k podobným online webům a platformám jako OnlyFans, Sextpanther nebo FanCentro se přitom těžiště pornografie v posledních letech posouvalo. A současná krize by tendenci mohla ještě posílit. Britský queer erotický model a pornoherec Sam Morris věří, že doba sociální izolace k obdobným platformám přivádí nové klienty. Jeho vlastní web pod náporem nových zákazníků v karanténě dokonce načas vypověděl službu. „Mnozí lidé jsou teď doma, nudí se, takže mít online byznys našeho typu je pravděpodobně ta nejlepší možná věc,“ soudí.

Tak docela bez problémů to však není. Mnozí vystupující, kteří obdobné platformy již využívali, totiž doteď stále spoléhali na klasické pornofilmy. Právě jimi totiž o svých soukromých byznysech fanouškům dávali vědět. A poté je třeba brát v úvahu hrozící obecnou finanční krizi.

„Bude zajímavé sledovat, co se stane. Když jsou lidé v izolaci, budou se nudit, takže se snad objeví noví klienti, předplatitelé. Jenže zároveň s tím je spousta lidí bez práce, takže nevydělávají peníze nebo dost peněz na to, aby je mohli utrácet za porno,“ soudí britská pornoumělkyně Victoria Summersová.

Plaťte za své porno

A poté tu jsou ještě servery jako PornHub. A ty stály za reorganizací pornografického byznysu v posledních letech stejně jako média typu OnlyFans.

A pornoproducenti i vystupující to ví. „Chápu, že může být velmi lákavé využít prémiové členství, které nyní PornHub nabízí zadarmo. Ale dnes je důležitější než jindy za své porno, pokud můžete, platit, abyste podpořili nezávislé režiséry a režisérky, producenty, vystupující,“ vyzvala publikum Erika Lust, zástupkyně kategorie „alternativního“, etického porna.

A dodává: „Sexuální práce je opravdové zaměstnání a vystupující si zaslouží spravedlivou odměnu. Tím, že za své porno platíte, přispíváte na jejich živobytí a na to, že svou práci mohou dělat správně. Pomáháte zabezpečovat menší studia, které jsou věrná férovým pracovním vztahům a podmínkám.“