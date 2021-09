S profesí musíme vnitřně souznít. Ani rutina není vždy špatná, říká koučka

Co to vlastně je smysluplná práce? Dokázala byste to definovat?

Smysluplná práce by měla být v souladu s hodnotami daného člověka, měl by se svou prací souznít. Řekla bych, že obecně je to práce, která dotyčného baví, ve většině situací mu přináší radost a naplnění, má s ní spojené pozitivní emoce a přispívá k jeho duševní pohodě. Podle amerického psychologa Martina Seligmana vede k duševní pohodě pět cest. Kromě zmiňované smysluplnosti a pozitivních emocí se k nim řadí ještě zaujetí, pozitivní vztahy a úspěšný výkon.

Bavíme se o práci, kterou byste označili spíše za poslání, profesi s přesahem. Ideálně jde o obor, ve kterém je člověk profesionál a motivuje ho dál pracovat na upevňování svých dovedností i dalším vzdělávání. Japonci hledání smyslu života, do čehož smysluplná práce může spadat, říkají ikigai. Podle ikigai bychom měli dělat něco, v čem jsme dobří, co nás baví, uživí a pomáhá to světu. Z japonských studií vyplývá, že vysoká míra ikigai snižuje riziko úmrtí na kardiovaskulární choroby.