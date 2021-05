Barometr zaměstnanců: Lidé jsou unavení, chce to divočinu

Před rokem na konci května skončil první lockdown vyvolaný pandemií. Do lavic se vrátili žáci a rodiče zase mohli do práce. Několikatýdenní pospolitost rodiny stmelila a kdekdo snil, že by to takto mohlo zůstat napořád. Lidem v kancelářích se jejich sen splnil. Jenomže po roce začal být noční můrou.

„Po více než roce covidu drtivá většina našich lidí říká, že se cítí unaveně z dlouhodobých restrikcí. Trvalý home office většinu nebaví a odráží se zejména v jejich soukromém životě, kdy po celém dni sezení doma se člověku takzvaně ‚nechce nic‘,“ shrnuje náladu v českých kancelářích Jana Večerková z Coding Bootcamp Praha.

Kvůli dlouhodobé práci z domova, vysokému pracovnímu vytížení a záplavě negativních zpráv ztratilo chuť do práce 37 procent zaměstnanců. Vyplývá to z čerstvého Barometru zaměstnanců mezi 840 lidmi, který uskutečnila společnost Up Česká republika.

Práce bez konce

Barometr se zaměřil na změny, které přinesla zaměstnancům pandemická opatření od začátku roku 2020. „Pokles pracovní motivace je jednou z těch nejvýraznějších změn, potvrzují ho téměř dva z pěti zaměstnanců. Motivovaná k dobře odvedené práci zůstává aktuálně jen necelá polovina lidí. Většina firem přitom právě nyní potřebuje zaměstnance mobilizovat a angažovat, aby nelehkou dobu ekonomicky zvládly,“ říká Stéphane Nicoletti, generální ředitel společnosti Up ČR, která se specializuje na péči o zaměstnance.

„Řekl bych, že jde spíše o podráždění v souvislosti s aktuální nejasnou situací – není možné nastavit nějaký koncept, zaměstnanci jsou nejistí, nevědí, co ze dne na den přijde, jaká budou omezení v práci,“ vysvětluje Ivo Ulich ze společnosti M&T, která vyrábí dveřní kliky.

Malou motivaci sledují především v provozech, které se v době pandemie nejenže nezastavily, ale naopak se otáčely ještě více. Třeba v přepravních firmách.

„Pozorujeme to zvláště na primárních provozních pozicích. Může za to nejen navýšení počtu zásilek a neustálé turbulence v oblasti vládních opatření, ale třeba i v náročné péči o děti v kombinaci s prací,“ všímá si Kateřina Gahurová, HR manažerka Pošty bez hranic. Lidem na home office podle ní zase chybí společnost a „trocha té kancelářské divočiny a atmosféry“. „Každý to známe, některé věci se zkrátka lépe řeší na terase u kafe než přes Slack či Google Meet,“ myslí si Gahurová.

Ztrátu tahu na branku pozorují i informačně-technologické nebo poradenské firmy, přestože jejich zaměstnanci byli zvyklí alespoň částečně pracovat z domu i před pandemií. „Spousta z nás je unavená celou situací. Výuka dětí, omezené možnosti... Vrátit se znovu do takzvaného normálního procesu dává všem zabrat. Dlouho jsme byli všichni na home office a mnozí z nás ztrácejí motivaci,“ míní Michala Soukupová z TP Consulting.

Peníze vše neutáhnou

Mnohé firmy, zejména ty s mladší historií, se tak vracejí na svůj prvopočátek a hledají smysl tam, kde před lety začínaly. „Budujeme samovzdělávací organizaci. Kdykoliv se někdo z nás něco naučí, tak předává získané znalosti ostatním. Vzdělávání věnujeme obrovské množství času. Tento přístup ke vzdělávání pramení přímo z našich hodnot. Jde o obrovskou investici, která se nám vrací,“ pochlubil se Lukáš Cirkva z BCV solutions.

„Jsme startup a v takovém prostředí ani nemůžete být jen kolečko v obrovském soukolí. Naopak, často je potřeba zastávat různé role. Proto vnímám jako nejlepší motivaci pestrou práci, která lidem dává smysl,“ míní Vladimír Husar, zakladatel značky Lovely Data.

Tradičnější značky zase sázejí spíše zase na ekonomickou stránku a podle výsledků Barometru zaměstnanců dokážou peníze namotivovat velký počet lidí. Materiální zabezpečení, které zahrnuje vedle základní mzdy také odměny a plošně poskytované benefity, považuje za nezbytnou podmínku vlastní motivace 85 procent zaměstnanců.

„Peníze však samy o sobě fungují jako motivátor jen do určité míry. Dobrá politika odměňování musí být vyvážená. Kromě odpovídajícího základního platu přináší reálné výsledky využívání bonusového systému a balíčku výhod,“ říká Stéphane Nicoletti.

Jen o něco méně důležitá je pro udržení motivace a angažovanosti důvěra a otevřenost ve vztahu firmy a zaměstnanců, dodržování etiky a kvalitní pracovní prostředí.

„Zavedení snídaní či obědů přímo na pracovišti považuji za jeden z klíčových článků pro spojení kolektivu, dále procentuální odměny ze zisku nebo příspěvek na dovolenou. Silným motivátorem je také společná vize,“ říká lékař Rodion Schwarz z Přílepské ordinace.

Z online světa do reálu

Zatímco letošní zimu ovládly mezi benefity všemožné online kurzy – od jógy přes jazykové a vzdělávací lekce až po psychologickou pomoc, nad těmi letními se firmy zamýšlejí hlouběji. Chtějí zaměstnance obdarovat, ale také motivovat k další úspěšné práci.

„Finance jsou obrovskou motivací pro všechny. Den volna je výborná věc. Ale momentálně přemýšlíme i nad benefitem, který by znovu zaměstnance motivoval a nakopl. Ideální cestou bude zeptat se kolegů přímo,“ přemítá Michala Soukupová z TP Consulting.

Mnozí se tak upínají ke kratochvílím, které byly rok zapovězené. Zkrátka pravá divočina, nejen ta kancelářská. „Těšíme se, až budeme všichni naočkovaní, až se budeme zase bezpečně potkávat v kancelářích. Plánujeme společné oddychové akce někde na horách nebo na chatě u vody. S benefity chceme kolegům vyjít vstříc,“ poznamenává Lukáš Cirkva z BCV solutions.

Nápad, jak kolegy stmelit, se rodí také v kurýrní firmě Der Kurier: „Rád bych, abychom kolegům dopřáli nějaký společný víkend mimo město, což je ale stále ne úplně realizovatelné,“ říká Přemysl Lukeš.

Pořádný koš benefitů „na ven“ chystají kolegům ve výrobní firmě JAP Future. „V nejbližší době připravujeme pro zaměstnance a jejich rodiny teambuilding, kde budou týmy soutěžit ve fotbale a tenise. V rámci této akce je pro ně ale připravené i další vyžití – například let vrtulníkem či virtuální realita. Benefitů v tomto směru připravujeme do konce roku více – například muzikál v Praze či návštěvu vinného sklepa. Věříme, že tyto akce povzbudí mysl nás všech a stmelí kolektiv,“ počítá Petr Paksi, obchodní ředitel přerovské společnosti.