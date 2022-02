Snad jsem jim to nepokazila, vzpomíná Jitka Ježková na Báječná léta pod psa

Přemýšlela jsem, kolik je u nás hereček, které vystudovaly filozofickou fakultu. Co vás k tomu vedlo, že jste se po konzervatoři zapsala na teorii kultury?

Chtěla jsem být vzdělaná, což jsem po konzervatoři nebyla. A všechno, co mě zajímalo, tento obor splňoval, mohla jsem se nechat vést v tom, co číst a jak si spojovat věci v hlavě dohromady. Ale nejsem jediná. Se mnou studovala třeba Lucka Vondráčková. Mám spolužáka z konzervatoře Dana Tůmu, který už vystudoval několik psychologických oborů. Vím, že Martin Myšička vystudoval při DAMU „matfyz“. Takže nejsem rozhodně jediná.

Já jsem o stálé angažmá neusilovala, ale také mi ho ani nikdy nikdo nenabídl. Užívám si luxusu, že všechno, co hraji a s kým hraji, je jen moje volba. Jitka Ježková herečka