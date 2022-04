Řekli mi, že se hlasem nikdy nebudu moct živit, prozradila Jitka Ježková

„S hlasem nemám žádné problémy, jen celý život dělám všechno pro to, aby mi trochu ještě sednul. To by se mi líbilo. Když jsem začala chodit na konzervatoř, tak mě poslali ze zpěvu na foniatrii a tam mi řekli, že se hlasem nikdy nebudu moct živit, a vůbec, že nebudu moct hrát divadlo,“ zavzpomínala Jitka Ježková v Show Jana Krause.

„Tak jsem začala chodit na nějaké inhalace, pak jsem na rok přerušila, vrátila jsem se do školy, a od té doby to divadlo hraju a živím se tím,“ řekla herečka, která za dabing obdržela dokonce prestižní Cenu Františka Filipovského.

Jitka Ježková prozradila, že její oblíbenou divadelní scénou je pražské Divadlo v Řeznické. „Je to především herecké divadlo,“ vysvětlila, proč si tuto malou scénu tak oblíbila. „Moc se tam toho na tom malé prostoru nedá vymyslet. A mně se to moc líbí, protože tam můžete ty prostředky hodně zjemnit.“

Herečka má kromě konzervatoře ukončené také vzdělání v oboru teorie kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. „Je to interdisciplinární obor, takže studujete kulturu na úrovni jednotlivce, jednotlivých kultur a pak celkově jako něco, co nás odlišuje od ostatních živých bytostí,“ řekla a dodala, že vždycky především chtěla hrát a také nikdy hrát nepřestala, ani během svého vysokoškolského studia.

Podle herečky je naše současná kultura hodně poznamenaná tím, co se označuje jako cancel culture, tedy kultura rušení, což vlastně znamená potírání nepohodlných názorů. „Já osobně jsem proti jakémukoli rušení, i soch. Dobře, pojďme o tom mluvit, ale musí to tam zůstat a jenom tak si můžeme připomenout, co se dělo,“ řekla Jitka Ježková rozčileně s tím, že by nedávala pryč ani Koněva.