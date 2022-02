Jsme to, co sledujeme? Za seriály vás nikdo nesoudí, ale povahu ukážou

Přátelé, Teorie velkého třesku, Pustina, Hra o trůny, Červený trpaslík, Akta X, Comeback, Simpsonovi, Černobyl, M.A.S.H, Zaklínač, Dr. House, Kriminálka Anděl, Hra na oliheň, ... To je jen krátký výčet populárních názvů televizních sérií dnešní či nedávné doby. Určitě je znáte, minimálně z doslechu. Kdo nejpozději v posledních dvou letech nepodlehl kouzlu nějakého seriálu, nechť nám odpustí, že se ho toto téma netýká. Ale bude patřit k menšině.

Podle výsledků Asociace televizních organizací během pandemie výrazně vzrostlo sledování televize. V roce 2020 dosáhl celoroční průměr pobytu diváků u zapnutých obrazovek rekordních čísel. Za 24 let existence peoplemetrového měření jde o bez minuty čtyři hodiny denně. Loni v lednu už to výsledky vytáhly až na čtyři hodiny a 45 minut. A to v nich není započítána sledovanost dětmi pod patnáct let.