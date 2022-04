Pod vládou Býka si moc klidu neužijeme. Panny čekají změny, Raci si zadivočí

Řešit budeme problémy, zkoušky a omezení s kořeny v dávné minulosti. Skvěle by nám ovšem měla fungovat intuice a ke slovu se častěji budou dostávat právo a spravedlnost.

Tento stav se bude postupně měnit ve prospěch pozitivních aspektů, které v polovině cyklu znamení Býka převáží. V této době se budeme zaměřovat především na to materiální.

Od poloviny cyklu se začne napětí na nebi zvyšovat, nejintenzivněji ho pocítíme v období od 4. do 13. května. Pak budou opět do doby, kdy slunce vstoupí do znamení Blíženců, převažovat spíše souladné aspekty.