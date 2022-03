Drama skončí sedmého dubna, naznačují hvězdy. Co nás čeká za vlády Berana?

Slunce vstoupí do znamení Berana 20. 3. v 16.33. Postavení nebeských těles – naznačující možný vývoj pro období celého jara – vypadá poměrně nadějně. Stále jsou zde sice patrné náhlé destrukční události, které se budou dotýkat principu ženského i mužského, ale postihnou také staré, překonané a nefunkční struktury. Na klidu nám to sice nepřidá, nicméně je zde naznačeno, že se zrodí něco, co nám všem nějakým způsobem prospěje. Nejspíš to bude poznání, že věci nejsou takové, jak se na první pohled jeví, ale také pochopení toho, co je a není pro život opravdu důležité.

Vše, co budeme prožívat, bude velmi intenzivní. Výtečně by nám měla fungovat intuice, dočkat se můžeme šťastných náhod, uplatnění práva a spravedlnosti a také událostí karmického charakteru – tedy s kořeny v dávné minulosti.