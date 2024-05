Hororová značka Dead by Daylight zkouší uspět i v žánru filmových her

Asynchronní multiplayerová vyvražďovačka Dead by Daylight sice v recenzích dostávala jen vlažná hodnocení, ale to její tvůrce nemusí až tak mrzet. Vydělala jim totiž spoustu peněz. K dnešnímu dni se jí prodalo na 60 milionů kopií, a to je přitom ještě potřeba si většinu obsahu dokoupit skrze dodatečné přídavky. Není tak divu, že se tvůrci snaží svojí úspěšnou značku expandovat i do jiných žánrů. Po předloňském bizarním simulátoru randění Hooked on You, se letos dočkáme i poněkud tradičnějšího interaktivního hororového filmu.

O výrobu The Casting of Frank Stone se postarají mistři žánru ze Supermassive Games (The Quarry, Until Dawn, kolekce The Dark Pictures). Děj bude vyprávět o bandě teenagerů, kteří se rozhodnou natočit film v prostředí roky opuštěné ocelárny. Že to od nich nebyl tak úplně dobrý nápad bylo patrné už z každého oficiálně vydaného obrázku, nový trailer to pak už jen definitivně stvrzuje. Prázdné výrobní haly a vyhaslé pece působí depresivněji než záběry z Liberty Ostrava, kromě maskovaného vraha se navíc hlavní hrdinové budou muset vypořádat i s mnoha nadpřirozenými událostmi.

Hra by měla vyjít ještě letos a to na PC a poslední generaci konzolí.