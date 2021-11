Jak bude za vlády Střelce: Váhy a Ryby najdou lásku, Lvi zazáří energií

Znamení Střelce je utkáno z vnějšího živlu Ohně a vnitřního živlu Země. Oheň dává Střelci nadšení, Země zase symbolizuje schopnost proměnit vše v realitu, v nějaké hmatatelné výsledky.

Když se Střelci do něčeho pustí, obvykle vědí, do čeho jdou, co chtějí získat a co je nakolik reálné. Bývají sebevědomí a nemají problém s autoritami. Možná by se slušelo říci, že autority mívají problémy s nimi. Vědí, že se dokážou prosadit, a často neberou ohled na své okolí. Jdou za tím, co je uchvátí a nadchne. Jsou vlastně neustále připraveni jít do akce a nezáleží na tom, zda tady a teď nebo tam a zítra.