Týdenní horoskop pro ženy všech znamení od 29. listopadu do 6. prosince

Střelec 23. 11. - 21. 12.

Ze všeho nejvíc potřebujete, aby vás všichni kolem ujišťovali, že jste se v profesních záležitostech rozhodli správně a v pravou chvíli. Sice tušíte, že je to jinak, ale prozatím nejste připravení přiznat, že jste se unáhlili, natož udělali chybu. Ještě však další vývoj dokážete zvrátit a využít ve svůj prospěch.

Kozoroh 22. 12. - 20. 1.

Máte pocit, že se blízcí i kolegové zbláznili. Raději je však neprovokujte uštěpačnými poznámkami. Prozatím sice předvánočnímu shonu zdárně odoláváte, protože vás zaměstnávají docela jiné věci, jenže pak se budete o to víc honit. Chtělo by to lépe si rozvrhnout čas i úkoly.