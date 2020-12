Jídelníček podle hvězd. Štírům škodí sladkosti, Kozorohům omáčky

Někdo spořádá vydatný oběd zakončený sladkou tečkou, nepřibere ani deko a srší energií. Jiný tloustne doslova po vodě a po třech soustech masa padá do útlumu. Není to fér, ale nezbývá než se s tím smířit. Možná vám to půjde snáz, když budete vědět, co vám prospívá a naopak. Jak to vidí hvězdy?