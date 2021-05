Býk 21. 4. – 21. 5.

Tento týden bude pomalý, rána těžká. Než se nastartujete k nějaké aktivitě, bude to trvat poměrně déle než v jiné dny. Raději si přivstaňte, získáte časovou rezervu a nepřijdete do práce pozdě. Nechoďte do míst, kde to pořádně neznáte, zabloudíte. Ve druhé polovině týdne přichází čas pro malý flirt.