V úterý by to šlo... Který den v týdnu sedí k vašemu znamení horoskopu?

Pro většinu z nás znamenají dny v týdnu jen jedno – od pondělí do pátku se vstává do práce a pak je, hurá, víkend. Co když ale rozlišení těch sedmi dnů v týdnu není náhodné, co když má každý den v týdnu nějaké speciální poslání a moc? Nemusíte tomu třeba věřit, jisté je ale to, že jednotlivé dny oplývají rozličnou energií. Nebo snad neznáte ten pocit, co se dostaví v pátek, když se blíží kýžený odpočinek? A ta divná úzkost v pondělí ráno? Hm, to nebude jen tak…

Rozdělení na sedm dní pochází z časů starého Babylonu. Tehdy lidé znali sedm planet, čehož využili, a každému dnu přiřkli vliv jedné. To má pro dny zásadní význam a může to mít vliv i na váš soukromý život. Jen si teď pěkně přečtěte následující řádky a uvidíte, že to není jen tak!