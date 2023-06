Děti znásilněné i jako živé štíty. Už ani neplakaly, líčí válečná fotografka

Nedávno jste se vrátila z Ukrajiny. Co jste tam dělala?

Na Ukrajině jsem byla fotit několikrát. Předtím, než tam válka vůbec vypukla, i během ní. Ale tentokrát jsem spíš byla v roli humanitární fotografky. Vezli jsme v dodávce materiál pro seniory, kteří v místech konfliktu zůstali víceméně bez pomoci. Jejich rodiny před válečným běsněním utekly, protože se bály o děti. Ale starší lidé velmi často nechtěli odejít, pouto a láska k tomu místu byly příliš velké. Nedovedli si představit, že by měli žít někde jinde. Nebo už neměli sílu na to, aby se vláčeli a trmáceli někam do bezpečnější zóny. My se jim snažili obstarat pomoc. Vezli jsme speciální výživy, masti na proleženiny a podobně. Byli jsme tam i kvůli projektu, na němž spolupracujeme pod hlavičkou Českého červeného kříže nejen s mým mužem Andrejem, ale také s popáleninovou klinikou v pražské vinohradské nemocnici. Je zaměřený na péči o jizvy.

My jsme se podobnému projektu zaměřenému na popáleninové jizvy věnovali i u nás. Ovšem pak nám došlo, že právě v důsledku válečného běsnění je na Ukrajině jizev – a nejenom po popáleninovém traumatu – mnoho. Takže jsme začali pracovat na kampani, kde vysvětlujeme, jakým způsobem se o jizvy starat. Byli jsme v Chersonu (město na jihu Ukrajiny, pozn. red.), kde je to velmi potřeba, dodnes tam lidé na vlastní kůži zažívají situace, kdy jim raketa vletí do baráku.