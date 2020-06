Přežila drastický útok kyselinou, ale přišla o zrak. Přesto pomáhá ostatním

Osudné listopadové ráno 2013 Martinu Půtovou polil kyselinou její bývalý přítel Jan Dubský. Taxikář na ni zaútočil 18. listopadu 2013 ráno před domem v Plzni, kde bydlela. Martina nasedla do auta a chtěla odjet do práce. Dubský, který měl na hlavě masku, ale otevřel dveře u řidiče a překvapenou Martinu polil 33% kyselinou sírovou. Důvodem bylo to, že se s ním rozešla a našla si jiného přítele.

Útočníka policie zadržela až tři čtvrtě roku po činu. Dubský celou dobu vinu popíral. Nakonec dostal 23 let vězení. V listopadu 2016 se ve valdické věznici pokusil o sebevraždu. Předávkoval se léky.