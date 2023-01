Fotografie roku popisuje masakr v Buči. V Czech Press Photo uspěli i autoři MAFRA

Výsledky Czech Press Photo 2022 FOTOGRAFIE ROKU

Vojtěch Dárvík Máca, volný fotograf / Masakr v Irpini a Buči AKTUALITA

1. Vojtěch Dárvík Máca, volný fotograf / Masakr v Irpini a Buči / série

2. Jan Zátorský, Mafra / Londýn, rozloučení s královnou Alžbětou II. 1926–2022 / série

3. Gabriel Kuchta, Deník N / Buča / singl REPORTÁŽ

1. Milan Bureš, Respekt / Čekání na vlak do bezpečí / série

2. Petr Topič, Mafra / Běženci z Ukrajiny na hlavním nádraží / série

3. Lenka Klicperová, volná fotografka / Russkij mir – utrpení na Ukrajině / série KAŽDODENNÍ ŽIVOT

1. Jarmila Štuková, volná fotografka / Operace 18měsíční Yulie z Ukrajiny / série

2. Petr Topič, Mafra / 22. 2. 2022, 22, 22:22 / série

3. Jiří Šneider, volný fotograf / Těžce pracující / série LIDÉ, O KTERÝCH SE MLUVÍ

1. Roman Vondrouš, ČTK / Jmenování premiéra / singl

2. Milan Jaroš, Respekt / Kampaň Andreje Babiše / série

3. Ondřej Deml, ČTK / Německá ministryně zahraničí v Lidicích / singl UMĚNÍ A KULTURA

1. Lukáš Bíba, Economia / Azyl78 / série

2. Lukáš Kaboň, volný fotograf / Colours of Ostrava 2022 / série

3. David Taneček, ČTK / Akustická zkouška / singl SPORT

1. Michal Červený, volný fotograf / Světový pohár horských kol 2022 / série

2. Petr David Josek, AP / Mistrovství světa v plavání Budapešť / série

3. Vladimír Rys, Getty Images / Ohňostroj mezi životem a smrtí / singl PORTRÉT

1. Petr David Josek, AP / Poslední pohled na rakev s královnou Alžbětou II. / série

2. Michael Tomeš, volný fotograf / Martina Viktore Kopecká je jednou z nejviditelnějších propagátorek křesťanské víry u nás. / série

3. Jana Mensatorová, volná fotografka / Až tohle skončí. Příběh Terezy Vytlačilové pro web Bez frází. / série ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. Michal Fanta, HZS / Lesní požár v Českém Švýcarsku / série

2. Martin Veselý, Mafra / Plechová abstrakce / série

3. Igor Mikula, volný fotograf / České Švýcarsko – požár / singl STIPENDIUM PRO MLADÉHO AUTORA DO 26 LET

Anna Boháčová, Mafra / Happening k masakru v Buči CENA SAMSUNG

Martin Divíšek, EPA / Olympijské hry v Pekingu 2022 ÚŘAD VYSOKÉHO KOMISAŘE OSN PRO UPRCHLÍKY (UNHCR)

Lukáš Kaboň, volný fotograf / Humanitární vlak naděje VÝBOR DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ

Tomáš Řechtáček, volný fotograf / Léčba závislostí - Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice CANON JUNIOR AWARD

Nikol Macoszková, volná fotografka / Kult těla GRANT PRAHY

Kevin V. Ton / Výstavba CZECH PHOTO JUNIOR 2022

Kategorie mladší žáci

1. Anežka Veselá / Masopust

2. Tomáš Mareš / Přehlídka flyboardingu na Nepomuckém rybníku

3. Viktorie Goldmanová / Snímek z leteckého dne v Chebu Kategorie starší žáci

1. Lukáš Polanský / Bohoslužba v katedrále sv. Víta a Václava

2. Štěpánka Nová / Déšť

3. Cailin Čech / Je tu někdo? Kategorie střední školy

1. Klára Mia Krečmerová / Dokumentace romského pohřbu

2. Sára Burešová / Ze života chrtaře

3. Hugo Kollar / Petržalka Speciální cena: Tadeáš Kučera / Následky raketového útoku / Lvov