Zvládáme i chlapské profese. Ženy, které prošláply cestu následovnicím

Tento rok zasedla do kabiny moskevského metra první řidička, tato profese byla odstraněna ze seznamu zaměstnání škodících ženskému zdraví. To v Londýně šoférovala soupravu podzemky jistá Hannah Dadds už koncem sedmdesátých let. Ženy už roky řídí kamiony, letadla nebo vojenské útvary. A také zkoumají hvězdný prostor či příčiny úmrtí lidí. Nejde o to zbytečně riskovat nebo dělat ramena, že na všechno máme, jen se prostě posouvají hranice toho, co ženy běžně dovedou.

Jednou z prvních policistek, které sloužily podobně jako chlapi, byla Američanka Alice Stebbins Wells. K losangeleské policii nastoupila roku 1910, musela si sama nechat ušít uniformu a nedostala zbraň.