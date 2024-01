Nic není nemožné. Přes Downův syndrom Madlenka zvládla základku, vítězí v atletice

Když manželům Sailerovým sdělili, že jejich novorozená holčička má Downův syndrom, dostalo se jim zároveň doporučení, aby ji dali do ústavu. Jinak jim to může zničit manželství a zkazit život. Rodiče si to nemysleli. Z osmnáctileté Madlenky je dnes šikovná dívka a vrcholová sportovkyně. | foto: Michal Sváček, MAFRA