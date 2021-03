Lidé s Downovým syndromem se dožívají vyššího věku, pomáhají jim operace

Lidé s Downovým syndromem mohou díky dobré zdravotní péči a začleňování do společnosti prožít plnohodnotný život. Běžně se v současné době dožívají více než 50 let, řekly ve čtvrtek zástupkyně Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem. Organizace letos slaví 25 let od svého vzniku. Ročně se v Česku narodí kolem 50 dětí s tímto syndromem.