Drew Barrymore a další celebrity prolomily tabu. O menopauze už nemlčí

Drew Barrymore se ve své show svěřila kolegům Jennifer Anistonové a Adamovi Sandlerovi, že má svůj první nával.

„Je mi hrozné horko, myslím, že mám svůj první nával. Asi menopauza,“ řekla nedávno v Drew Barrymore Show, když s Adamem Sandlerem a Jennifer Anistonovou probírali jejich nejnovější romantickou komedii Murder Mystery 2.

Nebylo to však poprvé, kdy herečka přinesla téma ženského přechodu do televize. Nedávno ho probírala s Gaylem Kingem na stanici CBS news, kde si postěžovala na bolestivou menstruaci. „Jeden doktor mi jen tak řekl, že to může trvat v nejhorším případě tak 10 let. A já si zas říkala, že toto rozhodně 10 let nevydržím,“ svěřila se.