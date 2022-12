Intimní otázky o menopauze. Co dělat s návaly horka a výkyvy nálad

Začne to tím, že se hormony najednou chovají jako na horské dráze. Průměrně ve věku 47,5 roku nastupuje u žen klimakterium (přechod). Pro mnohé je toto období spojováno s obavami a údajnými tabu, je to zkrátka něco, o čem se moc nemluví. Lékaři však z praxe vědí, že pokud jsou ženy informované o nadcházejících změnách v těle a umí s nimi pozitivně pracovat, mají potom méně problémů.

Co udělat proti nadměrnému pocení a návalům horka?

Výzkumy prokázaly, že účinné látky obsažené v kořenu ploštičníku hroznatého můžou pozitivně ovlivňovat mozkové impulzy a tlumit návaly horka. Účinné jsou i rostlinné estrogeny. Obojí se dá pořídit v lékárně. Důležité je kromě toho omezit konzumaci silně kořeněných jídel, kávy a alkoholu, které také stimulují tvorbu potu.

Jak se vyhnout výkyvům nálad?

Kvůli hormonálním změnám v organismu jsou mnohé ženy podrážděné nebo propadají smutku. Psychologové radí, aby si každá žena udělala čas sama pro sebe, objevila nějaký nový koníček nebo třeba začala navštěvovat relaxační kurzy jógy. Hodně toho podnikejte s kamarádkami a přáteli a hlavně se neuzavírejte do sebe. Je to dobré pro váš duševní stav a podporuje to pozitivní myšlení. Podpůrnými prostředky pro rozjasnění mysli jsou především rostlinné preparáty s třezalkou nebo ploštičníkem. Jestliže to však nepomáhá a cítíte, že propadáte depresím, je vhodné se poradit se svým gynekologem, jestli by vám nepomohla substituční hormonální terapie, například užívání estrogenů.

Měla bych si o potížích promluvit s manželem?

Bezpodmínečně ano! Partneři si totiž často vztahují psychické výkyvy na sebe a uzavírají se. Pohovořte si s mužem o svých pocitech, obavách a zdravotních potížích otevřeně. Posílí to vzájemnou důvěru a porozumění.

Budu mít po přechodu ještě chuť na sex?

Ano. Mnoho žen má dokonce ještě silnější zájem o milování než dříve. Nemusí už totiž mít strach z nechtěného těhotenství a akceptují své tělo mnohem lépe než v mladším věku. Pravdou ale je, že jsou i ženy, u kterých se sexuální apetit snižuje. Nejčastější příčinou je, že se sliznice v pochvě ztenčuje a vysychá a sexuální styk se stává bolestivým. Pomůžou vám zvlhčující lubrikační gely (z lékárny), mandlový olej nebo estrogenové masti (na předpis od lékaře). Důležité také je o problémech nemlčet a svěřit se s nimi svému partnerovi. Společně pak můžete najít řešení pro naplněné intimní soužití.

Znamená to, že přiberu automaticky na váze?

Ne, není to vůbec pravidlem. Během přechodu se sice zpomaluje metabolismus, denní kalorická spotřeba klesá asi o 200 kalorií, a můžete proto eventuálně trvale přibrat na váze. Tomu se dá ale vyhnout vyváženou stravou s bohatým podílem zeleniny, ovoce, drůbeže, ryb, ořechů a celozrnných výrobků. Důležité také je co nejvíc se pohybovat! Optimální je kombinace sportu silového (třeba ve fitness studiu) a vytrvalostního, pokud možno hodinu dvakrát týdně. Mimo to si dopřávejte dlouhé procházky nebo jezděte na kole.

Po operaci dělohy bude klimakterium dříve?

Ano. Při úplném odstranění dělohy (totální hysterektomie), při které se vyoperuje celá děloha a vaječníky, se přeruší tvorba hormonů estrogenu a progesteronu. Nedochází už k ovulaci a ihned nastoupí symptomy přechodu. Pokud však zůstanou zachovány oba vaječníky, dostavuje se klimakterium většinou jen o dva roky dříve, než je onen zmíněný průměrný věk 47,5 roku.