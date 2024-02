Nejlepší orgasmus. Masturbaci mi doporučil neurolog a hlava už nebolí, říká Milena

Pravda je, že i v uměleckých dílech je autoerotika velmi často ztvárňována napříč historickými obdobími, i když šlo o doby, které k potřebám těla moc vstřícné nebyly. Jestli potřebujete důkaz, vzpomeňte si na starověký Řím a zkuste se zamyslet nad tím, co se asi tehdy dělo v domácnosti, kterou opustil muž kvůli válce.

Ne každá žena si okamžitě našla náhradu, ale uspokojení potřebovala. Samozřejmě, doba národního obrození v Česku byla poněkud hysterická, jinak ale autoerotika byla a je součástí života jako něco naprosto přirozeného.

Obecně platí, že autoerotika je definována tím, jak se v dané kultuře přistupuje k nahotě. Není to totiž hanlivý pojem. To, co generaci Husákových dětí vtloukaly do hlavy publikace typu Děvčátka, na slovíčko, opravdu neplatí.