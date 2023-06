S druhým dítětem člověk neřeší blbosti, je víc praktický, říká Andrea Růžičková

Andreo, co vás v současnosti nejvíc zaměstnává?

Převážně to jsou závazky rodinné. Rodina pro mě vždycky byla, je a bude na prvním místě. Co se týká natáčení, tak momentálně není v plánu nic, možná se něco objeví. Nijak na to ale netlačím. Na herectví jsem nikdy nespoléhala a vždycky jsem nacházela i jiné cesty, jak se uživit. Už třetím rokem třeba mám svoji limitovanou edici oblečení #nARuby, které navrhuju spolu s českou dílnou z Hradce Králové tedys.cz a taky se intenzivně věnuju tvoření obsahu na sociálních sítích, které mě taky částečně živí.

O jakém povolání jste snila jako holka? Chtěla jste být herečkou?

Chtěla jsem být čímkoliv, co je v televizi (smích). Byl to dětský sen a taky domněnka, že všechno, co se odehrává v televizi, je lepší než realita. Jsem moc šťastná, že se mi povedlo to zažít, protože se ukázalo, že to byla pouze zkreslená představa. Není nic zajímavějšího než skutečná realita, pokud ji tedy umíme naplno vnímat a žít.