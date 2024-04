Věk je jenom číslo. Sportovkyně, které jsou inspirací pro ženy v letech

Nagwa Ghorabová, plavání

Dnes jednaosmdesátiletá egyptská učitelka se v důchodu vrátila ke svému dávnému koníčku, závodnímu plavání. Prvního seniorského mistrovství světa se zúčastnila v roce 2010 ve svých 68 letech. Od té doby má za sebou 8 světových šampionátů, na kterých posbírala celkem 11 medailí. Tu poslední, stříbrnou, si přivezla letos v březnu z Kataru.

Trojnásobná matka a mnohonásobná babička říká, že s odchodem do důchodu měla konečně dostatek času na tréninky. Kromě vášně pro sport ji pohání také snaha změnit stereotypní představu o tom, co to znamená být egyptskou ženou.

Je miláčkem národa a inspirací pro mnoho mladších sportovkyň. Všem ženám vzkazuje: „Neposlouchejte žádné nevyžádané rady o tom, co byste měly nebo neměly po padesátce dělat. Zůstaňte silné a jděte za svými sny!“