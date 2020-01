Je alkohol součástí české kultury? V Rozstřelu odpoví adiktolog Miovský

Přiznat si svá slabá místa je prvním krokem k tomu, abychom se s nimi mohli vyrovnat. Má to však jeden háček – páni...

Příběh Karla: Vzal jsem si věrnou kopii své nesnesitelné tchyně

Se svou ženou jsem už dvacet let, tedy tolik let se známe, manželé jsme necelých patnáct. Když jsem ji poznal, byla to...