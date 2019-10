Žárlíte a nedbáte o sebe. Nejčastější důvody, proč vás muži opouštějí

Ještě před sto lety běželo o problém okrajový. Nesezdané páry spolu žily opravdu jen výjimečně. Tehdejší morální klima společnosti uznávalo pouze klasické manželství. Emancipovaných vzdělaných žen bylo ještě málo, i když pomalu přibývaly. Manželky většinou byly na svých protějšcích zcela závislé a jejich údělem bylo starat se o rodinu.

Partnerské problémy a neshody samozřejmě byly, jen se o nich nahlas nehovořilo. Manželství byla posvátná instituce, ze které se jen tak běžně neodcházelo. Volnější a svobodnější způsob partnerského života přinesl i volnější a svobodnější rozchody.

Vztah udržují při životě na jedné straně pravidelné rituály – například společné snídaně nebo večeře, na druhé straně však oba musíte zůstat otevřeni i ke změnám, zpestřovat si své soužití a dělat si navzájem radost. Pokud si partneři uvědomí, že ne všechno bude pořád tak zalité sluncem jako v prvních měsících po seznámení, mají velkou šanci na spokojený společný život.

A jaké jsou nejčastější důvody rozpadu krátkodobých, ale i dlouhodobých partnerství?



1. Je stále připoután ke své bývalce a není připraven na nový vztah

Seznámila jste se s mužem, který se teprve nedávno rozešel s předchozí partnerkou? Buďte opatrná a netlačte na pilu. Po rozchodu by měl mít každý především čas na sebe. Třeba jen proto, aby si utřídil myšlenky a bez emocí si rozebral, proč to nevyšlo.

Přestože vás neustále ujišťuje o své lásce, můžete nakonec být jenom dočasnou „přestupní stanicí“, na které se snaží vyhnat z hlavy předchozí lásku a přebít smutek z rozchodu rychlou náhradou.

2. Nevidí ve vás matku svých dětí

Začala jste s ním žít proto, že v koutku duše doufáte v založení rodiny. Máte blíž ke čtyřiceti než ke třiceti a biologické hodiny tikají jak splašené. A on vám jen tak mezi řečí oznámí, že se na děti ještě necítí!

Proto rychle pryč. Neztrácejte s ním drahocenný čas, stejně by vás časem opustil.

3. Neklape vám to v posteli

Romantika a vášeň se vytratily, sex je v podstatě nudný. Když spadnou zamilované klapky z očí a pohltí vás normální běžný život se všemi normálními starostmi, sex už nehraje tak důležitou roli jako na začátku.

Nezapomínejte ale, že sex je nedílnou součástí každého vztahu. A jestli vás příliš často „bolí hlava“, je to signál, že už netoužíte po intimní blízkosti a něžnostech svého partnera. Pokud ho máte pořád ráda (a on vás), promluvte si o tom. Protože pak se může stát, že začne jinde hledat to, co nemá doma.

4. Má pocit, že mu něco utíká

Z řídnoucích vlasů se pomocí gelu snaží vytvořit mladistvý účes, zatahuje břicho do menších džínů a stále víc času tráví s kolegy, kteří jsou mnohem mladší? Tak tady pozor. To už je docela vážné!

Týká se to převážně mužů, kterým klepe čtyřicítka na dveře. Zřejmě si uvědomil, že čas měří stejně neúprosně všem. Asistentka se více směje vtipům mladších kolegů a on už není za hvězdu. Na rozdíl od nich se cítí svázaný ženou a dětmi.

Tady je každá rada drahá. Pokud jste pořád přesvědčená, že vám za to stojí, vyzbrojte se trpělivostí. Přesto vám nikdo nezaručí, že se váš protějšek nezakouká do o generaci mladší slečny, aby časem zjistil, že si s ní nerozumí.

5. Nemáte žádné společné zájmy

Možná jste je nikdy neměli nebo se časem vytratily. A to je špatné. Neznamená to, že spolu musíte být v jednom kuse a všechno dělat spolu, ale přece jenom společné záliby utužují vztah.

Může to být opravdu cokoli. Ať už je to zájem o sport, hudbu, umění, literaturu nebo cestování po světě jen s batohem na zádech. Nezáleží na tom, jestli spolu hrajete šachy či trávíte týden v létě sjížděním Vltavy.

Muži si většinou své koníčky vzít nedají. A když je nesdílejí s vámi, budou je sdílet s někým jiným. Vzpomeňte si, jak jste s ním zpočátku každou neděli jezdila na kole nebo chodila na tenis. I když vás to už nebaví, zkuste se překonat a někdy si to zopakujte.

6. Nepodporujete ho

Muži jsou někdy jako malé děti. Musíte je chválit a obdivovat a občas vyslechnout dlouhé monology o tom, jak je skvělý, jen v práci to ještě nikdo nepochopil. A k tomu přece tak výborně připravil steak! Tedy až na to, že jste po něm mlčky uklidila celou kuchyni.

Zkraje jste to možná dělala, ale teď mezi žehlením jeho košilí a přebalováním dětí nemáte náladu pochválit mužíčka, který vám nadšeně popisuje, jak má šanci postoupit na vyšší pozici.

Moudře kývejte a (ne)poslouchejte. Vás to nic nestojí a on se bude nadšeně opíjet vlastní dokonalostí.

7. Přestala jste o sebe dbát

Rozčílilo vás, když mezi řečí jen tak mimochodem podotkl, jak ta čtyřicetiletá sousedka pořád skvěle vypadá, a přitom se na vás pátravě zahleděl? Podívejte se do zrcadla a realisticky si přiznejte, co tam vidíte.

Pokud na vás naštvaně kouká ženská ve vytahaných teplácích a neforemném triku s flekem od dětské výživy, se zplihlými vlasy svázanými do culíku a s tváří, která by si viditelně zasloužila více péče, je to hodně špatné!

Ruku na srdce: Kdy jste byla naposledy u kadeřníka? A proč se líčíte jen výjimečně? Copak už vám na něm nezáleží a nechcete být pro něj krásná a přitažlivá?

Tady žádné výmluvy neplatí. Rychle se vzpamatujte. A věřte, že upravená žena, která rozdává úsměvy na všechny strany, je i mnohem sebevědomější.

8. Manipulujete s ním

Zamilovaný muž si nejprve ani nevšimne, že mu podsouváte své myšlenky, pomalu ho odtahujete od jeho rodiny i kamarádů a chcete ho předělat k obrazu svému. Věřte ale, že okamžik prozření dřív nebo později přijde.

Muži potřebují pozornost, porozumění a lásku. Potřebují ale také aspoň trochu svobody, koníčky, kamarády, prostě svůj vlastní život.

Nepřehánějte to. Nebraňte mu v kontaktu s rodinou, i když jeho matku nesnášíte. Nezakazujte mu občas chodit s kamarády do hospody. Dejte mu pocit volnosti a on se o to raději bude vracet domů.

9. Žárlíte na něj

Udělala jste mu scénu, když se na něj usmála pokladní v supermarketu? Tajně ho pozorujete, jestli cestou z práce po jeho boku nejde nějaká atraktivní dívka?

Žárlivost je nebezpečná nemoc. Vyléčit se z ní je často těžké. Pokud svému partnerovi tajně prohledáváte mobil nebo čtete maily, je to začátek konce. A věřte, že to může lehce odhalit. Jestliže vaše projevy žárlivosti neměly žádné opodstatnění, utrpí váš vztah velkou trhlinu.

Získat zpátky pošramocenou důvěru není vůbec jednoduché. Bude velice obtížné ji znovu vybudovat a udržet. Chtít ale musíte oba.

10. Neumíte dělat kompromisy

Aniž si to uvědomujete, všechna důležitá rozhodnutí ve vašem společném životě děláte sama, a to za oba. Vždy musí být po vašem. Co na tom, že partner touží strávit dovolenou v Rakousku na kole! Poletíte k moři do Španělska, protože už jste to zařídila.

V dobách největší zamilovanosti to ještě před pár lety toleroval a možná se mu to zdálo docela roztomilé. Teď ale vzdoruje a dokonce s vámi odmítá jet.

Možná jste odmalička samostatná a zvyklá se rychle rozhodovat i v práci. Partnerství je ale týmová záležitost. Oba „členové“ by měli mít stejné povinnosti a stejná práva. Jestli o muže svého života nechcete přijít, rychle hoďte zpátečku a o zásadních věcech diskutujte.