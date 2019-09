Rozvod nemusí být tragédie. Pět pravidel pro ty, kteří nechtějí válku

Dobře si to rozmyslete

„Pokud nechcete, aby byl rozvod tragédie, je nejlepší se vůbec nerozvádět,“ říká manželský a rodinný poradce Marek Kučera. Podle odborníků se mnoho manželství rozvádí zbytečně - takzvané „rozvody z nudy“ nebo kvůli prkotinám zná ze svého okolí nejspíš každý.

Modelově jde třeba o situaci, že manželé dostaví domek, pořídí si děti a najednou je muž pořád v práci, žena je sama doma, připadá si neatraktivní a zanedbávaná. Když muži naznačuje, co by chtěla, on to nepochopí a neudělá... A postupem času se žena dostane do stavu, že už jí na manželovi vadí úplně všechno a nemůže ho vystát.

„Doporučuji lidem, aby se při problému nebo nespokojenosti toto pokusili řešit. Je potřeba s partnerem nebo partnerkou otevřeně komunikovat, sdělit si, co je problém a společně potíže překonávat,“ vysvětluje doktor Kučera.