Varnsdorf promění náměstí, parkovací místa ustoupí prostoru pro setkávání

Podle mluvčího varnsdorfské radnice Tomáše Seckého je hlavním cílem udělat z náměstí, jehož velkou část nyní zabírá parkoviště, opět místo pro setkávání, trhy a společenské a kulturní akce. K tomu má pomoci přesun parkovacích míst.

„Parkovací stání budou pouze po obvodu plochy, a střed náměstí tak zůstane čistě pobytovým prostorem pro různé aktivity či posezení,“ vysvětluje Secký s tím, že náměstí také doplní nová zeleň a veřejné osvětlení.

V uvolněném prostoru by měl vzniknout zcela nový vodní prvek. Na něj se radnice rozhodla vyhlásit architektonicko-výtvarnou soutěž. Sochaři, umělci a architekti se do ní mohou hlásit až do 17. června. Návrhy pak posoudí porota složená z nezávislých odborníků.

„Vítězný návrh by měl být následně podrobně doprojektován a začleněn do celkového plánu rekonstrukce náměstí,“ dodává Secký.

Kvůli vodnímu prvku bude nutné vybudovat vodovodní přípojku a další inženýrské sítě, které v místě nyní chybějí. Celé náměstí bude následně předlážděno.

„Všechno směřujeme k tomu, aby se s rekonstrukcí náměstí mohlo začít již příští rok,“ přibližuje Secký s tím, že práce by měly podle odhadů trvat více než půl roku. Stavební firmu, která je provede, zatím město nevybralo. „Nejdřív se musí dokončit projektová dokumentace, poté se vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele,“ nastiňuje Secký.

Náklady na proměnu náměstí radnice odhaduje na desítky milionů korun. „Město je připraveno vyčlenit finance z vlastního rozpočtu,“ uvádí mluvčí s tím, že přesná čísla zatím nelze předpovídat.