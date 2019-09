Buď půjde jeho syn do léčebny, nebo se rozejdeme, zavelela macecha

Lucie (26), která má tři malé děti a do garsonky v Trhových Svinech přijela k Lukášovi (28) a jeho synovi Ondrovi (8) z domku ve Kbelanech, byla od samého začátku zděšená. V garsonce totiž s rodinou žije ještě deset zvířat. „Hrozně to tu smrdí,“ zjistila hned první den a kamery zabíraly klece na morčata a králíky, kočku a tři psy.

Kupodivu soužití se zvířaty nikdo v Trhových Svinech neřeší, zato má Lukášova žena Aneta problém s jeho synem z předchozího vztahu, o kterého se Lukáš od mala stará, protože je Ondřejova máma opustila.

S Anetou se seznámil před třemi lety na inzerát. Moc ji miluje a má strach, aby ho neopustila, protože říká, že Ondra je problematické dítě a musí se jít léčit. „Pokud ne, půjdeme od sebe,“ prohlásila. Prý ji tak psychicky deptá, že raději zůstává v práci déle.

Osmiletý Ondra chodí do třetí třídy a k psychiatričce, bere léky na ADHD. Podle rodičů neuznává autority, lže a ve škole má s ostatními dětmi špatné vztahy. Lucie však brzy viděla, v jakém prostředí Ondra vyrůstá a nebýt chřipky, kterou se rozhodla vyležet v hotelu, pochopila by to ještě dřív.

První Ondrův trest, klečet hodinu za poznámku ve škole, ještě Lucie přešla, protože i u nich doma musí děti občas klečet v koutě. Ale když se situace několikrát opakovala a Ondra musel hodinu a půl klečet ke všemu na dřevěné podložce s ostrými hroty a plakal, bylo jí ho líto. „To je normální, klečím skoro každý den,“ vysvětlil jí.

Pochopila, že v této rodině velí Aneta, protože jí patří byt a Lukáš se jí vlastně bojí, ale jinak je hodný a udělá všechno, co je třeba. „Ona platí nájem a služby a já splácím hypotéku, o ostatní se dělíme,“ vysvětlil. „ Jak to tak poslouchám, tak všechno jde podle ní. Podle tebe a kluka nejde nikdy nic. Možná jí zaplatíš hypotéku a potáhneš do prd...,“ varovala ho náhradní manželka.

Smrdíš, smějí se Ondrovi ve škole

Lucie uklidila garsonku a navrhla Lukášovi, aby přidělal na stěnu polici, kam by přestěhovali klece se zvířaty, aby piliny nepadaly Ondrovi mezi oblečení. Ten se jí svěřil, že se mu děti ve škole už dlouho smějí, že smrdí. Ondra doma pomáhal. „Pomáhám, aby sis odpočinula a byla v televizi. Vidíte, lidičky! vtipkoval do kamery.



„Co ti odpoví, když se jí zeptáš, jestli tě miluje?“ otevřela Lucie choulostivé téma. „Že je to netaktní, že na to se chlap ženský neptá,“ odtušil Lukáš. Lucii bylo čím dál jasnější, že Aneta žije víc pro zvířata než pro lidi, Ondra ji nezajímá a chová se k němu jako opravdová macecha.

„Na prvním místě jsou u ní psi, pak jsi ty a Ondra je až úplně poslední,“ řekla nahlas svůj názor a dodala, že Ondrovi všechno sice déle trvá, ale pak je to úplně bez problémů.

„Myslím, že chyba nebude v něm, ale hodně v rodičích, že se mu asi tolik nevěnují. Za všechno ho trestají, mlátí, ale za sedm dní jsem ani jednou neviděla, že by mu Lukáš dal pusu, pochválil ho, laskavé slovo, cokoliv,“ svěřila se kamerám těsně před tím, než Lukáš přišel domů z práce a neřekl ani ahoj a hned se šel pusinkovat a vítat s pejsky, „Ty vole!“ odtušila Lucie.

Na závěrečné setkání obou párů odjížděla zdrcená maminka tří dětí s přesvědčením, že už po manželovi nebude chtít pomáhat. „Teď vím, že to není důležité, že hlavně že se mi domů vrátí zdravý a že se pro rodinu snaží udělat maximum. Manžel mi vždycky říkal, že žiji jenom pro úklid. Jsem na něj pedant, ale teď už to tak nechci,“ předsevzala si a Lukáš odjížděl s tím, že si bude ještě víc vážit manželky za to, jaká je. „Chtěl bych, aby si uvědomila, jakého má doma muže, že na to není sama.“

Napřed spočítám zvířata

Místo Lucie přijela do domku ve Kbelanech ke Zdeňkovi, Viktorii (4), Elišce (6) a dvacetiměsíčnímu Zdeňkovi Aneta. Deset dní jí v náhradní rodině uteklo jako voda a vážnější konflikty nepřinesly. Snad jen, když si vzala psa na gauč, byl Zdeněk jiného názoru. „To se u nás nesmí. Pes patří ven.“

„Mám na to jiný názor, protože psa jsem si pořídila jako miláčka do bytu. Až se vrátím, první, co budu počítat, budou zvířata, jestli nějaké nechybí. Pak se teprve zeptám, jak se měli. Mám ráda zvířata, nevadí mi, že jich máme tolik, Jsou to miláčci a jsou někdy i lepší než lidi,“ svěřila se a k bydlení v garsoniéře prohlásila, že byt nikdy neprodá.

„Až si pořídíme něco většího, tak ho budu pronajímat. Lukáš má barák, ale bez fasády a osm kilometrů od nejbližšího malého městečka. Není tam nic. Tady mám mamku, ségru. Nikdy bych nešla od rodiny.“



Prozradila i to, že s Lukášem plánovali miminko, ale měli problémy. Teď je však Aneta nespokojená. „Kolikrát končím v práci ve tři a zůstanu až do pěti, protože mě ta situace s Ondrou psychicky deptá. Pokud se Ondra půjde léčit, zůstaneme spolu, ale jestli to Lukáš odmítne, že by to měl v papírech, tak se holt rozejdeme,“ řekla.



Zdeněk si uvědomil, že doma nemůže fungovat jen polovička páru. „V tom měla Lucie pravdu.“ Aneta prohlásila, že by na sobě nechtěla měnit nic a na Lukášovi asi taky ne. „Ale spíš abychom s Ondrou začali chodit k doktorovi a aby šel do léčebny, jinak nám zničí tříletý vztah, který bych kvůli němu nechtěla zahodit.“

My smard necítíme

Debatu obou párů na závěr u společného stolu otevřela Lucie. Dala prostor Anetě, která si na svých deset dní nemohla stěžovat. Zato Lucie byla dojmů plná: „Začnu zvířaty. Já bych to vzala a vyházela z bytu. Je tam špína. Nezlob se na mě, ale přijde mi, že jsi sobecká. U tebe jsou zvířata na prvním místě a o tom s tebou nebudu debatovat. To říkám na rovinu. Pak je možná Lukáš a potom Ondra, ten je tam až poslední. , iliny mu padají do oblečení a to mu smrdí,“ vybalila na ni všechno naráz.

„Jak tam jsme, tak je jasné, že už to necítíme,“ snažila se Aneta o obhajobu a Lucie ještě oběma vytkla, jak se chovají k Ondrovi. „Ten kluk, jak ho trestáte, já vím, že má ADHD, ale já dávám vinu vám. Víš, jak to musí bolet, klečet hodinu a půl na tom dřevě? On tam plakal, bylo mi ho tak hrozně líto. Přitom od vás nezná děkuji nebo něco takového,“ rozplakala se a Zdeněk ji podpořil: „Zvířata se nemůžou upřednostnit před rodinou.“

Ozval se i Lukáš. Vytkl Anetě, že kolikrát doma uklidí, vytře, vysaje a ona první, co přijde domů, začne řvát, proč neuvařil psům maso. „Vždycky si najdeš něco, co není hotovo, a vyčteš mi to,“ upozornil svou ženu a Aneta připustila, že občas něco nepodstatného zbytečně vyhrotí v hádku.

„Budu se snažit, abychom se doma nehádali,“ řekla, ale jakmile se oba vrátili domů do Trhových Svin, byl zas málem oheň na střeše. Nelíbila se jí polička na klece se zvířaty, kterou Lukáš na popud Lucie v bytě namontoval. „Musíme shánět větší byt a začít znova,“ prohlásili na závěr.