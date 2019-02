Za co utratí 50 tisíc? Nemá ani na jídlo pro děti, divila se vyměněná Andrea

Všichni žijí v pronajatém třípokojovém bytě v Děčíně a občas jim pomáhá Vojta, Terezin „parťák“, který potvrdil, že jsou jen kamarádi. „Nejsme partneři, jsme jako sourozenci. Když mi bylo pět let, můj táta žil s Terky mámou. Ani spolu nebydlíme, já jí sem jezdím pomáhat, když potřebuje. Svůj život žiji někde jinde, ale jsem sám, takže nikdo nebyl proti,“ vysvětlil.

Tereza se do Výměny přihlásila hlavně proto, aby si od všech odpočinula. Hlavně od sedmnáctileté sestry, se kterou se nejvíc hádá. „Ve všem se na mě spoléhají, tak teď tu deset dní prostě nebudu. Aby přišli na to, že beze mě tu budou v pr...,“ řekla před odjezdem do Vratislavic nad Nisou, kde měla strávit deset dní v rodině se třemi dětmi.

Andrea: Za spavostí je hulení

Do Děčína místo ní přijela z Vratislavic o čtyři roky starší Andrea. Brzy zjistila, že Tereza v rodině moc nefunguje. Bára (17) a Daniela (13) si postěžovaly, že často spí a celé dny je doma a nic neudělá.

„Když přijdu ze školy a je doma, tak nebudu uklízet. Občas mi přijde, že všechno musím dělat já. Na ségře mě nejvíc štve, že je to samé: Báro, a že něco neumím, nebo ať jdu dělat,“ řekla. Po Davidovi (4) a Hance (5) by měla podle ní domácnost uklízet ona. „Mám toho plný zuby,“ svěřila se Andree, která si ji na rozdíl od Terezy moc pochvalovala.

„Vůbec si na ni nemůžu stěžovat, je to jediný človíček který tady funguje tak, jak má,“ chválila ji. Postupně Andrea přicházela na to, že v domácnosti nefunguje nic. V lednici není nic k jídlu, ale žádné peníze na nákup jí Tereza doma nenechala. V bytě je špína, prádlo nevyprané. Když vyzvídala, jak Tereza funguje, pomalu jí docházelo, jaká je asi situace u nich doma a začala mít starost o svou nejmladší dvouletou dceru Viktorku.

„Nevím, proč Tereza pořád spí. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale možná že to dělá i hulení,“ napadlo jí, když viděla kouřit trávu Vojtu. „Vůbec nechci vědět, co je u mě doma, když je manžel v práci,“ děsila se a spoléhala na pomoc svých dětí z předchozího vztahu Romana (12) a Nikoly (7). „Po škole jsou doma a o malou se postarají.“



Sama v Děčíně za první dny snědla asi tři brambory. „To aby tu měly děti vůbec co jíst. Není tu uklizeno, navařeno, furt něco chybí a stěžují si, nejsou peníze....“

Konec po pěti dnech

Andree vrtalo hlavou, za co Tereza utrácí všechny peníze, které od státu dostává. Spočítala, že se všemi podporami by mohla brát asi 50 tisíc měsíčně. Přitom Bára si školní věci a oblečení musí hradit z brigád. A v lednici není co jíst už po dvou týdnech od výplaty, takže Andrea nakupuje ze svého.

Ani Vojta nevěděl, kolik Tereza bere a za co utrácí. „Ségra se hodně změnila v chování. Starší ségra fetovala, tak možná začala i Tereza. Viděla jsem to u starší ségry, pořád spala, nebyly peníze,“ vylíčila Andree své obavy Bára, a to už náhradní mamince ruply nervy a rozhodla se po pěti dnech Výměnu ukončit. Telefonát domů manželovi ji v tom jen utvrdil.

„Mám strach, že není o moje děti postaráno. Co to je za mámu, že se nepostará o děti a ani najíst jim nedá?“ Tekly jí slzy. Zato na svého muže byla pyšná, jak situaci zvládl. „A doufám, že když se staral, tak viděl, co všechno dělám a bude si mě víc vážit.“

Vojta i Bára předčasného ukončení Výměny litovali. „Nejlepší bylo, že na mě hned někdo neřval, když jsem přišla ze školy, že jsme si mohly sednout a popovídat. Viděla jsem, že můžeme doma fungovat líp.“

Tereza: Nikdo mi nedal na výběr

Namísto obětavé matky, sestry i tety ukázaly kameru Terezu ve Vratislavicích u zedníka Arneho (47) a tří dětí jako línou, flegmatickou, nezodpovědnou a sobeckou.

Nejvíc jejích záběrů pořídil štáb, když spala. Děti se ráno musely o sebe postarat samy. Roman s Nikolou se vypravili do školy a Terezu vzbudila až plačící Viktorka. „Uřvaný děti moc nemusím. Ona se zklidní až přijde na to, že jí řvaní není k ničemu,“ konstatovala a dodala, že uklizeno tu je ještě od mámy, takže zase může jít spát.

„Jsem spáč. Doma malé odvedu do školky a jdu si zas lehnout, pak rychle něco uvařím k jídlu, pro děti jdu až odpoledne. Doma je pohoda,“ usmívala se do kamery, která zabírala i ubrečenou dvouletou Viktorku. „Když umřela máma, automaticky šly holky ke mně, když jsem se o ně od malinka už stejně starala. Nikdo mi nedal na výběr. Občas mě pěkně štvou, škoda, že tady nejsou jen ty větší děti. Když totiž člověk usne, malé dokážou dát byt vzhůru nohama.“

Tereza spala a neslyšela zvonek, takže se Nikolka domů ze školy dostala jen díky sousedovi, který jí hodil z okna klíč. Přebalila i Viktorku. „Musím ji hlídat, aby se jí nic nestalo. Kdyby tu byla máma, šla bych třeba ven na kolo,“ řekla do kamery. Další den nevstala do školy, protože jí nikdo nevzbudil, a tak zaspala.

„Já přišel z práce o půlnoci a probudil jsem se ve čtvrt na osm a už jsem to nedával. Měla si jí vypravit,“ vysvětloval Arne svou představu, ale Tereza žádnou zodpovědnost necítila. „Ani ona sama neví, proč není ve škole,“ konstatovala s tím, že si teď počte knihu. „A pak uvidíme, co bude dál.“

Komu však začaly téct nervy, byl táta Arne. Vyčetl Tereze, že děti mu volají do práce, že neví, co mají dělat. „Představoval jsem si, že nahradíš moji ženu. Ale nefunguje to!“ Zuřil a nechápal, jak mohly úřady Tereze děti vůbec svěřit do péče. „Andrea chtěla ještě jedno dítě, nešlo nám to, tak jsme chtěli zažádat o adopci, ale neschválili nám ji. Jak můžeš mít v péči děti ty?“ Rozčiloval se. „Viki je opruzená a měla hov.. v pin..!“ „Stává se i horší, což tatínek asi ještě nezažil,“ okomentovala nehodu Tereza.

„Připadám si jako třídní učitel v pomocné škole. Já jsem prostě teď ženská, uklízím prádlo, dělám dětem večeři...ještě aby mi upadl,“ durdil se Arne a rozhodl se, že nebude dělat nic.

„Bliká ti pračka, na sušáku už bude něco suché a něco uvař, myčku je třeba vybrat, uklidíme dneska byt,“ rozdával pokyny, ale dočkal se jen lakonického „neterorizuj!“.

Podle Arneho chybí Tereze zodpovědnost, strach o děti. Tereza by zase s Arnem déle než deset dní nevydržela. Hádka nastala i kvůli „hulení“. Tereza zapírala, že si ven běžela jen pro kalhotky, které jí vypadly z okna, ale Roman cítil vůni marihuany a Arne raději požádal manželku svého bratrance, aby ho doma zastoupila, až půjde do práce.



Jenže mezitím se Andrea v Děčíně rozhodla Výměnu skončit. „Nepřineslo mi to nic, leda tak necpat se někam, kam nepatřím,“ uzavřela svou zkušenost Tereza a Arne si uvědomil, že fungovali s oběma staršími dětmi jako tým. „Bez Romana a Nikolky bych to tu nezvládl! Odnesli jsme si z toho to, že jsme tým,“ chválil děti.

Arne: Jsi obyčejná feťačka

„Ty nejsi máma, ale hyena,“ vyrukovala Andrea na Terezu na úvod závěrečného setkání obou párů a dodala, že největší zlatíčko je Bára. Vojta si pět dní s Andreou pochvaloval. „Bylo uklizeno, jídlo, já byl spokojený, na nic si nemůžu stěžovat.“

„Úklid neuteče,“ utrousila na to Tereza, což Andreu vyprovokovalo k prudké reakci: „Tobě neuteče nikdy, ty nikdy uklizeno mít nebudeš. Dopočítali jsme se, že máš měsíčně k 50 tisícům, tak by mě zajímalo, kde ty peníze jsou, když děti nemají co do pusy. Nebylo tam co k jídlu.“

Arne Tereze poděkoval, jak si díky ní uvědomil, že je jeho žena nenahraditelná. „A je ta, u které chci být do konce svého života. Ty jsi obyčejná feťačka a teď sednu k počítači a napíšu na tebe na socku papíry, aby ti ty děti odebrali. Ty nejsi máma, ty nejsi nic. Jsi hov.. u cesty a balíme a jedeme domů,“ ukončil diskuzi.

Tereza zůstala v klidu: „Lidi, kteří mě znají, tak vědí své a názor hlupáka mě nezajímá. Andrea u nás byla pět dnů a myslí si, že je mistr světa amoleta.“