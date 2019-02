Andrea z Výměny potratila, rodina chce žít ve Španělsku

I když má Andrea (30) z předchozího vztahu dvě starší děti, dvanáctiletého Romana a sedmiletou Nikolu a se svým druhým mužem Arnem tříletou dceru Viktorku, toužila ještě po dalším miminku.

„Ale nešlo nám to, manželka několikrát potratila,“ svěřil se Arne během natáčení. Dodal i to, že žádali úřady o adopci dítěte, ale že dostali zamítavou odpověď. „Jak můžeš mít v péči děti ty?“ Rozčiloval se na Terezu (26), která pět dní výměny u nich doma ve Vratislavicích u Liberce prospala a nestarala se ani o děti, ani o domácnost. S Terezou se televiznímu štábu po natáčení již nepodařilo spojit.

„Manželka byla těhotná během natáčení, ale o to miminko bohužel přišla,“ potvrdil Arne. Podle něj lékaři tvrdí, že to bylo stresem, ale Andrea si to nemyslí. „Asi to takhle příroda chtěla,“ řekl Arne televizi Nova a dodal, že jeho ženě snad udělá dobře teplejší španělské klima. Rodina se totiž přestěhovala právě na jih Evropy a ráda by tam zůstala natrvalo.