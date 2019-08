Příběh čtenářky: Zamilovala jsem se do švagra. Pořád mi pomáhá

Bez mužské ruky to v domácnosti nejde, pořád je potřeba něco spravit, přestěhovat, zařídit. On a sestra jsou spolu deset let, mají šestiletého kluka, ale nevzali se. On je milý pětačtyřicátník, stále dobře naladěný, nic pro něj není problém, co slíbí, to platí. Úplný opak mého bývalého.

Napřed jsem si jen říkala, jaké štěstí sestra má, že našla takového partnera. Ale čím déle ho znám, čím víc poznávám jeho dobré vlastnosti, tím víc ho mám ráda - a už ne jen jako kamaráda. Tuším, že ani já mu nejsem lhostejná. Opravdu často mi pomáhá, sám se nabízí, dobře si rozumí s mými dětmi. Myslím na to, co by se dělo, kdybychom to my dva dali dohromady.

Sestra si myslí, že ho má jistého a občas se k němu chová docela hnusně. Říká, že si chce ještě něco užít, že si asi najde milence. Rozchod by ji však určitě ranil. Pro zbytek rodiny, známé, sousedy bych byla vyvrhel, ale nevím, jak dlouho ještě vydržím neříct mu, co doopravdy cítím.

Názor odbornice: Že je někdo milý, neznamená, že nás miluje

Říká se, že láska si nevybírá - teď jen rozpoznat opravdovou, bezpodmínečnou lásku od chtíče. To, že se k nám někdo chová mile a pomáhá nám, ještě neznamená, že nás miluje a chce s námi žít. Jsou lidé s dobrým srdcem, kteří rádi pomohou a nic za to neočekávají. Stejně tak vám hodně pomohla i vaše sestra. Máte stejné pocity i k sestře za to, že vám pomohla?



Nejde o to, jak vás vidí rodina, známí, sousedé, ale jak byste dokázala žít sama se sebou, kdybyste odvedla sestře muže. Na švagrovi vidíte jen samé klady a dobré vlastnosti, pro které ho máte stále víc ráda. Ale láska není jen o kladech, přijímá i nedokonalosti (které on také jistojistě má).

Pokud chcete znát pravdu, zda je tušení o oboustranných sympatiích správné a nejde jen o vaše domněnky, svěřte se mu. Vše se pak vyjasní.

Kateřina Lebedová, terapeutka studia Rosala, www.studio-rosala.cz

