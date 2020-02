Soumrak monogamie v Česku? Čím dál více lidí v Česku má dva a více partnerů

Většina z nás patrně vyrostla v představě, že ideální vztah vypadá asi takhle: jeden muž a jedna žena, kteří se hluboce milují a šťastně a věrně spolu žijí až do smrti (nebo aspoň hodně dlouho). Jistě, pokud se to podaří, je to nepochybně krásné. Ale tváří v tvář každodenní realitě tenhle romantický obraz dostává trhliny. Podle průzkumů až 75 procent lidí přiznává, že svému protějšku byli někdy nevěrní.