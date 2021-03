Američanka má v rodném listu tři otce. Všichni jsou gayové

Psycholog Ian Jenkins žil s psychiatrem Alanem Myfieldem osm let, když potkali veterináře Jeremy Hodgese. Muži se rozhodli, že vstoupí do polyamorního svazku. Po dalších pěti letech se partnerská trojice rozhodla, že by si mohli osvojit dítě.

U svých přátel našli podporu. Několik žen se jim nabídlo svá embrya. Další žena slíbila, že odnosí dítě. Přesto proces neprobíhal lehce a muži museli hledat další dárkyně poté, co se nepodařilo správně vložit embrya. Vše tak muselo začít od začátku, pomocnou ruku jim nakonec podala další přitelkyně, která darovala svá vajíčka.



„Museli jsme mít smlouvy mezi každým mužem a každou ženou. Poté, když byl naplánován další cyklus, jsme si uvědomili, že smlouvy musí být přepracovány. To samozřejmě znamenalo poplatky ve výši 500 dolarů (10 895 korun) za hodinu,“ cituje list New York Post z úryvků Jenkinsovy knihy Tři otcové a dítě (Three Dads and Child), jenž právě vychází. Rodičovskou dohodu uzavírali čtyři právníci, tři pro každého muže a jeden pro náhradní matku.



„Nejprve jsme všichni potřebovali samostatné právní smlouvy s naším dárcem vajíček a zástupcem, takže to bylo šest smluv místo jedné jako je tomu v případě heterosexuálního, manželského páru, který potřebuje náhradní matku pro odnošení dítěte. Náš vztah nebyl právně závazný, takže klinika vyžadovala tyto další kroky,“ uvedl Jenkins v článku na serveru Psychology Today.

Trojice mužů musela podstoupit dlouhou právní bitvu, aby přesvědčila soud, že se mohou stát legálními otci ještě nenarozené Piper. Nakonec se jim to podařilo a Piper se stala v roce 2017 prvním dítětem na světě, které má v rodném listě uvedené tři otce. Muži jí později pořídili i mladšího bratříčka Parkera, tentokrát ale vše probíhalo hladce.

Muži utratili za právní poplatky, smlouvy, testy a implantace více než 120 tisíc dolarů (2 614 800 kroun) . „Homosexuální páry neklopýtnou náhodou do rodičovství. Je to vždy záměrný a komplikovaný čin, “ píše Jenkins.

„Skutečnost, že Piper má tři rodiče, není zas tak velký problém. Já sám mám tři rodiče. Matku, otce a nevlastní matku a nikdo to neřeší,“ dodává s tím, že Piper a Paker bez potíží rozumí specifickému vztahu, který mají jejich rodiče. „Já jsem taťka, Alan je táta a Jeremy je tatínek.“

„Upřímně, kdybychom žili v méně vstřícné komunitě, nejsem si jistý, že bychom se stali rodiči,“ přiznává Jenkins, že měli strach z toho, jak budou nezvyklé rodičovství nahlížet vrstevníci dětí. Podotýká, že měli obrovské štěstí, že žijí v tolerantní Kalifornii.

Piper obavy jejích rodičů netrápí. „Vy máte dva rodiče. Já mám tři,“ říká podle listu The New York Post hrdě ostatním dětem v mateřské školce.

Kalifornii v právní toleranci polyamorních rodičovských svazků. Kanadský soud v roce 2018 uznal dvě ženy a muže jako legální rodiče malého dítěte. „Společnost se neustále mění a rodinné struktury se mění s ní,“ odůvodnil rozhodnutí soudce Robert Fowler.