Jak stárne mozek? A můžeme ho trénovat? V Rozstřelu odpoví geriatrička

V České republice se podle demografie počet lidí starších 65 let do roku 2050 téměř zdvojnásobí. Lékaři již dokážou pomoci prodloužit životnost našich orgánů, spravit průchodnost zkornatělých tepen, transplantovat slabé srdce i vyměnit nefunkční klouby. Jen se stárnoucím mozkem toho příliš nenaděláme.



Rozstřel sledujte živě ve středu 11. března od 12:30.

prof. Eva Topinková, přednostka geriatrické kliniky v Praze

Podle neurochirurga Vladimíra Beneše můžeme mozku ublížit třeba alkoholem, ale trénink mozku valný význam nemá. „Můžete samozřejmě luštit křížovky, ale je to jako mýt Národní divadlo kartáčkem na zuby,“ řekl nedávno v Rozstřelu.

Lze stárnutí mozku zpomalit? Jak se stárnutím našeho mozku bojovat, když přijdou první potíže? Jak lze čelit nemocem, které jsou se stárnutím spojené, jako je třeba Alzheimerovou choroba? V současnosti jí v Česku trpí 160 tisíc lidí, do roku 2050 naroste podle odhadů počet pacientů s tímto onemocněním až trojnásobně. U seniorů starších 65 let se rozvine nějaká forma Alzheimerovy nemoci nebo demence u přibližně šesti procent jedinců, u lidí nad 80 let už u každého pátého.

Někdo radí mozek trénovat, jiný naopak nedělat nic. Hostem moderátora Vladimíra Vokála bude přednostka geriatrické kliniky v Praze Eva Topinková.