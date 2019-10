Operuji při Rammsteinech, nemám hudební sluch, říká slavný neurochirurg

Jak jste si dnes zaoperoval?

Pěkně. Bylo to asi nejvíc, co se dá na člověku operovat.

Aha. A o co šlo?

Nádor v mostomozečkovém koutu. A velký. Hodně utlačoval mozkový kmen, kde jsou všechny dráhy dolů do celého těla a nahoru do mozku. A pak jsou tam všechny hlavové nervy, které jdou z mozkového kmene ven z lebky a mají za úkol základní funkce. Když je vezmu odshora, tak je to sluch a mimika obličeje. Pod nimi jsou hlavní nervy, které se nám starají o polykání. Ztráta těchto nervů je těžké postižení, s nímž se nedá vést příliš kvalitní život.