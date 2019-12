Zvolený obor si někdy vyčítám, říká neurochirurg Beneš. Přijde do Rozstřelu

Obsáhlý knižní rozhovor sepsal s novinářem Martinem Moravcem, který bude rovněž hostem ve studiu.

Neurochirurgii se Vladimír Beneš věnuje už čtyřicet let a říká, že podle mozku inteligenci nepoznáme. „Někdy se mi stává, že si prohlížím snímky pacientů i několik dní a přemýšlím, kudy na to. To je ve skutečnosti mnohem závažnější část operace nežli zákrok samotný,“ říká. Za neduh současné medicíny považuje zbytečné přeléčování.

Beneš má za sebou přes osm tisíc operací. Přiznává strach i obavy. Mnohdy si vyčítá, jakou profesi si to vlastně zvolil. „Chirurg beze strachu je pro pacienta obvykle nebezpečnější než vlastní onemocnění,“ říká. Konce zákroků pak přirovnává k závěrům divadelních představení bez potlesku nebo k úspěšné akci Lionela Messiho.



„Lidé žijí mnohem déle než dřív. Samozřejmě choroby mají mnohem lepší možnost na nich vyrůstat. Takže tady vidíme hodně seniorů a pravdou je, že medicína není jen léčení, ale i milosrdenství. Je třeba vědět, kdy člověka léčbou trápím. A když budu hodně upřímný, myslím, že se tohoto přeléčování dopouštíme velmi často,“ uvedl v nedávném rozhovoru špičkový lékař, jehož koníčkem je entomologie. (Rozhovor s neurochirurgem čtěte zde.)